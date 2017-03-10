10 марта на водоемах в Бобруйске растаял последний лед и на поверхность озера Шаманка, что близ улицы Интернациональной, всплыла крупная рыба. Окрестным мальчишкам оставалось только надеть «болотники» и вытащить мертвую рыбу на берег, сообщает издание «Коммерческий курьер».



Фото: Виктор Шейкин, komkur.info

Два сома, две щуки, амур, окунь.

— Много лет рыбачу здесь, но такое вижу впервые, — говорит Никита Копылов.

По словам подростка, нынешний печальный улов — первый, но далеко не последний. На дне еще много погибшей рыбы. В пользу этих слов говорит и характерный запах, доносящийся с озера, разделенного на две части дамбой с пешеходной дорожкой.

В оценке причин случившегося местные жители едины: частые отепли, сменявшиеся морозами, привели к возникновению ледяных карманов. Рыбы заплывали в такой карман, а после очередного перепада температур образовавшийся лед вытеснял насыщенную кислородом воду, и озерная фауна просто задыхалась. Образованию рыбных капканов немало поспособствовали также заросли камыша и бытовой мусор, в изобилии разбросанный по «акватории».

























Еще один здешний житель Павел Самуйлик лично принимал участие в зарыблении Шаманки. Дело было пять лет назад.

— В каждое из двух озер — а по сути, это один водоем, соединенный трубой — мы запустили несколько бочек красноперок, толстолобиков, зеркального карпа и щуки. А после каждую зиму проделывали полыньи, чтобы вода насыщалась кислородом и рыба могла дышать. Этой зимой тоже крошили лед, но только возле берега. Тут жилые дома рядом, дети гуляют. Мало ли что могло случиться. А глубина здесь хорошая: от четырех до шести метров.





Как пишет издание, городские службы не следят за порядком на озерах. Водоемы в городском парке, например, тоже находятся в плачевном состоянии. Однако обещания почистить водоемы и запустить артезианскую скважину для пополнения уровня воды, так и остаются обещаниями.