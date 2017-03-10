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Развивая систему социальных услуг

10.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Беларуси планируется усилить социальную поддержку наиболее уязвимых семей с детьми. По словам специалистов, в первую очередь необходимо поддержать самые уязвимые категории семей, которые не имеют возможности своим трудом обеспечить благосостояние, — семьи с детьми-инвалидами, а также семьи, где сами родители являются инвалидами.

Законопроект «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» содержит новые нормы, направленные на усиление соцподдержки отдельных категорий. В частности, родителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, предлагается предоставить право работать на условиях неполной занятости (не более 0,5 ставки) либо на дому с сохранением выплаты пособия по уходу. Предусматривается также повысить размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом, которому установлена третья или четвертая степень утраты здоровья (с 100 % до 120 % бюджета прожиточного минимума). Кроме того, родителям ребенка-инвалида планируется предоставить право на пособие по уходу за ребенком-инвалидом независимо от вида получаемой ими пенсии (по действующему законодательству — только родителям, являющимся инвалидами).

Проект новой редакции закона содержит еще одну значимую новацию — женщинам, получающим пособие по беременности и родам в минимальном размере (50 % БПМ относительно каждого месяца отпуска по беременности и родам), предлагается производить доплату до размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за период после рождения малыша.

В целом система государственных пособий функционирует стабильно, подчеркнули в министерстве. Почти каждый третий ребенок получает тот или иной вид пособия. Расходы на выплату пособий в прошлом году составили порядка 2 % ВВП.

Более гибко должна развиваться и система социальных услуг для семей с детьми, считают в Минтруда и соцзащиты. Местным органам власти будут предоставлены более широкие полномочия по оказанию соцуслуг семьям, воспитывающим детей, — соответствующие изменения планируется внести в закон «О социальном обслуживании». Будет упрощена процедура размещения государственного социального заказа, что поспособствует развитию конкурентной среды в сфере соцобслуживания населения, большему охвату семей разными видами социальных услуг. Проектом закона Минтруда и соцзащиты наделяется правом устанавливать требования к содержанию и качеству социальных услуг.

Оба законопроекта рассмотрены Палатой представителей 16 декабря 2016 года, приняты в первом чтении и готовятся ко второму чтению.

БЕЛТА

 
 
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В Беларуси планируется усилить социальную поддержку наиболее уязвимых семей с детьми. По словам...

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