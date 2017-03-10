В эти дни на полигоне Брестский проходит полевой выход артиллерийских подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил. Наш корреспондент побывал на стрельбах воинов‑артиллеристов 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. В тот день земля содрогалась от выстрелов 122‑мм гаубиц Д‑30.



…Весна на брестскую землю по традиции приходит гораздо раньше, чем в остальные регионы нашей страны. Так произошло и в этом году. Песок на «Сахаре» (а именно так называют свой полигон военнослужащие из Бреста) практически высох, временами набегающий ветер переметал его от одного куста сухой травы к другому… Артиллеристы, прибыв в позиционный район, начали разворачивать орудия и оборудовать огневые позиции.



— Сегодня гаубичным батареям предстоит вести стрельбу по неподвижным видимым целям, — поясняет командир смешанного артиллерийского дивизиона гвардии подполковник Вадим Рудь. — Выполнение этого упражнения станет завершающим этапом слаживания расчетов и взводов. В дальнейшем нас ждет стрельба в ночное время суток и с закрытых позиций. Зачастую артиллерия придается в качестве средства усиления огневой мощи другим подразделениям — и потому от нашей полевой выучки во многом зависит успешное выполнение поставленных задач другими армейскими специалистами.

Как рассказал офицер, в состав смешанного артиллерийского дивизиона входят три гаубичные батареи, минометная и противотанковая батареи. Обучение воинов‑артиллеристов проходит в несколько этапов. В ходе технической подготовки военнослужащие изучают устройство и ТТХ оружия, далее следует специальная подготовка — она же практическая. Два дня в неделю на полевом выходе отводятся на ночные занятия.

— Порядка 70 процентов военнослужащих дивизиона сегодня выполнят стрельбу впервые. Многие, естественно, волнуются, каждый хочет проявить себя с наилучшей стороны. Вижу: в глазах солдат присутствует уверенность в своих силах. Им остается на практике применить те знания и навыки, которые были приобретены ранее, — убежден гвардии подполковник Вадим Рудь.



Гвардейцы тем временем заканчивают приготовление к стрельбе. После транспортировки на позиции армейскими грузовыми автомобилями гаубицы Д‑30 разворачивают в боевое положение. Три станины орудия разводятся под углом 120 градусов и закрепляются на грунте с помощью специальных сошников. Происходит и выгрузка боеприпасов. К слову, после прибытия в позиционный район готовность расчета к ведению огня составляет 6–7 минут.

— А в чем заключается особенность стрельбы с открытых позиций? — интересуюсь у офицера.

— Командир орудия сам наблюдает цель, рассчитывает по ней установки, ведет огонь и вводит коррективы, — знакомит меня собеседник с артиллерийскими секретами. — Сегодня гвардейцы будут поражать мишень «танк в окопе», дальность до которой составляет около километра.



…И вот все готово к стрельбе. Необходимые расчеты произведены, стволы орудий «смотрят» в нужном направлении. Командир дивизиона получает доклад о готовности расчетов. Спустя несколько минут тишину полигона разрывают выстрелы трехтонных гаубиц Д‑30.

— Орудие! — слышно с огневых позиций.

— Выстрел! — громко произносят наводчики. И дергают рукоятку спускового механизма своего орудия…

Густые облака, состоящие из дыма из песка, раз за разом окутывают орудия и находящихся рядом с ними воинов‑артиллеристов. Земля содрогается так, что в радиусе десятка метров едва удается устоять под воздействием «ударной волны»… Уши закладывает от пронзительных раскатов.



Но не проходит и двух часов, как над «Сахарой» нависает томящая тишина — стрельба окончена.

* * *

— Результатом доволен, расчеты поставленную задачу выполнили на оценку «хорошо». Артиллеристы получили необходимую практику, обрели уверенность в себе, — подводит промежуточный итог гвардии подполковник Вадим Рудь. — Лучшие результаты стрельбы показали подчиненные гвардии старшего лейтенанта Павла Мишина.



В числе первых и заместитель командира взвода — командир орудийного расчета гвардии младший сержант Александр Шкода. Парень родом из Мозыря. В мае его срочная служба подходит к концу. Гвардеец не скрывает своих впечатлений от стрельбы, хотя она у него далеко не первая:

— Описать словами это невозможно, эмоции непередаваемые!

— В чем секрет успеха? — спрашиваю у Александра.

— Каждый военно­служащий обязан четко знать, что он должен делать в определенный момент, где находиться, куда перемещаться. Главное тут — слаженность. Только в этом случае все получится.

— Скоро домой: что унесешь в памяти «на гражданку»?

— Больше всего запомнятся, наверное, полевые выходы. Никак не ожидал, что в нашей армии такая интенсивная боевая подготовка. Скучать тут точно не пришлось. Изучение военной техники, дисциплина, друзья… Признаюсь честно: очень рад, что довелось служить в силах специальных операций.



Если для гвардии младшего сержанта Александра Шкоды армейские будни подходят к концу, то командир взвода — старший офицер на батарее гвардии лейтенант Василий Кудласевич только в начале офицерского пути.

Факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения нашей Военной академии молодой армейский специалист окончил лишь в прошлом году. По распределению офицер попал в Брест, в 38‑ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

— Почему именно артиллерия? — интересуюсь у Василия.

— Последовал примеру старшего брата, который учился на том же факультете, затем служил в этом же дивизионе. Сейчас он продолжает осваивать военную науку на командно-штабном факультете академии. После прибытия в войска я сразу ощутил ответственность за личный состав. Как ты его обучишь и подготовишь, такой будет и результат. Для половины моих подчиненных сегодня была первая в жизни стрельба. Как говорится, боевое крещение. Волнение, безус­ловно, присутствовало, но они молодцы, у них все получилось.







…Впереди у гвардейцев‑артиллеристов еще две недели полевого выхода. За это время они произведут сотни выстрелов из различных видов оружия: уверен, что каждый будет непременно в цель.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора