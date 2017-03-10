Их любят зрители, узнают на улицах и просят автографы, они могут попробовать себя в различных амплуа: стать бизнес-леди, принцессой, героиней классического литературного произведения… Эти плюсы актерской профессии на поверхности. А что же остается за кулисами?



Завесу над этой тайной приоткрывает актриса Драматического театра белорусской армии Алиса Авчинник, которой легко удается создать романтичный образ на сцене. Может, потому что и в жизни она очень романтичная, лиричная?..

Ее внутренний мир и внешность совпадают. Неслучайно в творческой копилке актрисы роль Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта», Герды — в «Снежной королеве», Принцессы — в «Принцессе и Солдате», Настеньки — в «Беде от нежного сердца», Лиды — в «Рядовых», Розалины — в «Чуме на оба ваших дома», Ядвиги Гурской — в «Не покидай меня…», Нины в спектакле «Я — твой офицер».

Алиса органично ощущает себя в профессии. И все же… Люди, как правило, видят только итоговый блеск актерского образа — а что же остается за кулисами?

— Большой эмоциональный труд и работа над собой, а также над изучением и пониманием психологии персонажа. Мне важно понять мотив поведения своей героини, узнать ее судьбу, понять, что она любит, а что не приемлет.

— Сложно ли запоминать большие объемы информации?

— Мне повезло: у меня хорошая память, легко запоминаю текст. Сначала читаю его дома, потом проходят репетиции «на ногах» в театре, а со временем роль «прирастает» ко мне. Могу ночью проснуться и вспомнить роль из любого спектакля, в котором задействована. В нашей профессии важна не только хорошая память, но и наблюдательность, трудолюбие, физическая выносливость, терпеливость, умение и желание работать в команде, ответственность, ораторские способности, уверенность в себе, готовность к эмоциональным нагрузкам, энергичность.

— Какие плюсы в своей профессии видите?

— Она мне очень подходит. Я эмоциональная, люблю людей, мне нравится изучать мотивы их поведения. Кроме того, с помощью профессии могу примерить на себя множество жизненных ситуаций и профессий.

— А какие сложности можете назвать?

— Есть творческие муки, когда работаешь над персонажем и собой. Когда не можешь докопаться, понять и прочувствовать то, что нужно по роли. Но вместе с тем это интересно, когда преодолеваешь трудности — растешь. И большое счастье, когда много работы и хороших ролей.

— Есть ли роли, исполнение которых вам давалось очень непросто?

— В спектакле «Последний пылкий влюбленный» играю роль юной наркоманки со сложной судьбой. Она мечтает стать артисткой. Хоть мы и совсем непохожи, но мне удалось найти в себе проявления ее характера.



Основа актерского мастерства — перевоплощение. Оно может быть внешним и внутренним. В первом случае актер использует грим, костюмы, маски, вырабатывает интонацию, мимику, жесты. А еще необходимо раскрыть духовный мир своего героя, показать его характер, передать мысли и переживания. Актер создает определенный художественный образ и привносит в героя что-то свое, изображает его по-своему.

— Для того чтобы это успешно получилось, наверное, одного таланта недостаточно. Нужна ведь и хорошая школа актерского мастерства…

— При наличии таланта учебные заведения его разовьют, направят в нужное русло. Я училась в школе с театральным уклоном, занималась в театральной студии. Затем окончила Белорусскую государственную академию искусств, преподавала в детской театральной студии. А с 2013 года стала актрисой Драматического театра белорусской армии.

— И насколько комфортно ощущаете себя в творческом коллективе театра?

— Очень комфортно. У нас небольшая молодая труппа, мы очень дружны, нам хорошо и интересно вместе. А такие мастера, как главный режиссер театра Игорь Фильченков и актер Виктор Молчан, многому нас учат.

— А в чем, на ваш взгляд, проявляется специфика ДТБА?

— В нашем репертуаре есть спектакли на военную тематику: «Рядовые», «Не покидай меня…», о современной армии рассказывается в спектакле «Я — твой офицер». Часто выезжаем с концертами и спектаклями в воинские части и на полигоны.

Вспоминаю работу над спектаклем «Не покидай меня…», играю в нем Ядвигу Гурскую. После окончания вуза я уже владела сценическим боем и фехтованием, но тут была сложность в том, что мы играли девушек, которые ходят строевым шагом, испытывают физические нагрузки. И я злилась на себя за то, что не получалось все и сразу.



Если мы играем спектакль на военную тему, стараемся сыграть, насколько можем, хорошо и убедительно. Кстати, в моей семье прадедушка участвовал в Великой Отечественной войне, а дедушка Анатолий Тимофеевич Шевченко был военным. Дедушка был на одном из спектаклей, ему очень понравилось, как я сыграла роль Джульетты.

Со спектаклем «Я — твой офицер» выезжали в воинские части. И когда играли его, в зале было очень тихо… Мы не понимали — нравится наша игра публике или нет, но потом последовал шквал аплодисментов.

— Многим интересно вот что: как складывается режим дня у актеров?

— Репетиция, как правило, начинается в 10 часов утра и длится по-разному — в зависимости от объема работы. Порой актеры задействованы до 15–16 часов, а все оставшееся время занимает внутренняя работа над ролью.

Если в этот день запланирован спектакль, перед его началом может состояться и танцевальная репетиция. После нее еще нужно загримироваться и переодеться в сценические костюмы… Мне важно собраться с мыслями перед началом спектакля и побыть наедине с собой.

— С каким наиболее известным стереотипом по поводу вашей профессии приходилось сталкиваться?

— Бытует мнение, что артисты и в семье тоже играют… На самом деле в жизни они делают это не чаще, чем представители других профессий. Мне повезло: в семье меня всегда поддерживают и понимают.

Я уверена, что в жизни нужно быть честной с самой собой, верить себе и в себя. Если я вдохновлена своей работой и в моей жизни есть любовь, ощущаю себя прекрасно.



Признаюсь: театр люблю больше, чем кино. В театре есть больше времени на то, чтобы поработать над ролью, а произведения классиков заставляют думать и сопереживать. Свои роли я воспринимаю как уроки, которые помогают многому научиться. И с нетерпением жду каждую следующую роль…

Беседовала Наталья Пахомович, «Ваяр», фото из архива Алисы Авчинник