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Вся девическая рать…

10.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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До сих пор принято считать: вся польза от женщины — кухня да кровать. Их святая обязанность — воспитание детей и поддержание «жара» в домашнем очаге. Но история вносит свои коррективы и весьма нередко описывает такие ситуации, когда именно женщина — с оружием в руках! — вставала на защиту собственной жизни и родных земель. И в ратном деле она ничуть не уступала мужчинам, а где-то даже была и лучше их…


Героиня Отечественной войны 1812 года Надежда Дурова

 
 
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До сих пор принято считать: вся польза от женщины — кухня да кровать. Их святая обязанность — воспитание...

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