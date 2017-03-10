До сих пор принято считать: вся польза от женщины — кухня да кровать. Их святая обязанность — воспитание детей и поддержание «жара» в домашнем очаге. Но история вносит свои коррективы и весьма нередко описывает такие ситуации, когда именно женщина — с оружием в руках! — вставала на защиту собственной жизни и родных земель. И в ратном деле она ничуть не уступала мужчинам, а где-то даже была и лучше их…