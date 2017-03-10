Умелец из Мачулищей собрал массогабаритный макет танка Т‑60

Игорь Тутов — столичный предприниматель и увлеченный темой Великой Отечественной войны человек. В Мачулищах его знают как владельца макета танка Т‑60, который неспециалист вряд ли отличит от оригинала.



Собирал мужчина этот танк вместе с сыном-подростком Данилой два года, не имея ни чертежей, ни подробной информации о боевой машине. Фактически единственной отправной точкой на момент создания было множество собственноручно сделанных фотографий танка в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники в подмосковной Кубинке, куда Игорь Витальевич ездил с семьей.

— Конечно, это не настоящий танк, это макет, — рассказывает он. — Но при этом нам удалось соблюсти все размеры, параметры и даже вес: он весит, как и оригинал, около шести тонн. Почему Т‑60? Даже не смогу ответить сразу… Первый опыт, да и понравился он мне и внешне, и простотой конструкции. К тому же Т‑60 незаслуженно забыт, хотя именно эти боевые машины приняли на себя один из первых ударов в годы Великой Отечественной войны.



По словам энтузиаста, настоящий Т‑60 в начале сороковых годов прошлого столетия создавался наспех из тех агрегатов, что были в наличии, и имел множество недостатков: мотор от легкового автомобиля, трансмиссия от грузовика. В итоге — слабый бензиновый двигатель и тонкая броня: танки этой модели горели на поле боя как свечки… Потому и найти оригинал сейчас очень трудно: как правило, поисковики находят лишь обгоревшие фрагменты боевой машины. Еще существенный момент из истории Т‑60: он производился на многих советских заводах, на местах конструкция изменялась и дорабатывалась. Чертежей в Интернете этого танка не найти…

— Я слышал, что многие энтузиасты создают похожие танки на основе советских артиллерийских тягачей, которые еще можно найти в продаже. Но в основе моего макета танка нет ничего, он создавался с нуля!.. Все, кроме основных агрегатов, я разрабатывал самостоятельно, — с гордостью продолжает Игорь Тутов. — Корпус сварен из пятнадцатимиллиметровых листов металла, в прошлом это были формы больших промышленных заборов. Двигатель — от отжившего свой век цементовоза на базе «Урала‑375», пятиступенчатая механическая коробка передач и ведущий мост — от ЗИЛ‑130, основные катки — от строительной бытовки, а опорные катки и гусеницы — от БМП, приобретал их через РУП «Белспецконтракт». Затем все это собрал в одно целое и опробовал. На это ушло полтора-два года… В основном работали с сыном по вечерам и в выходные. И тут не столько результат меня лично радует, сколько то, что нам удалось сдружиться с сыном, сплотиться и запланировать работу над новыми макетами.



У конструктора получилось повторить даже принцип работы дифференциального поворота. Так, при нажатии на рычаг в зиловском мосту блокируется дифференциал — и танк начинает поворачивать.

— Это не моя идея, схема достаточно проста и активно применяется в самодельных вездеходах, — поясняет умелец. — Если одну сторону грузовика поддомкратить, колеса на второй стороне начнут крутиться быстрее и машина свалится, то же самое реализовано и здесь: если подтормаживать дифференциалом, вторая сторона начнет активно вращаться и, как следствие, танк начнет поворачивать.



По словам Игоря Тутова, «аппетит» у его раритета получился нескромный — около 70–80 литров бензина на 100 километров пути, однако, в отличие от оригинала, самодельный танк можно разогнать до скорости 70 км/ч. И неудивительно — мощность Т‑60 с мотором ГАЗ‑202 была 70 лошадиных сил, а «новодел» имеет под бронелистом 180‑сильный мотор.

— Я не пробовал разгоняться до такой скорости — признаюсь, управлять шеститонной машиной тяжело, — сразу оговаривается автор макета танка.

После того как самодельная боевая машина выехала из мастерской и проехала своим ходом по лесной дороге вблизи Мачулищей, внимание к тутовскому макету выросло в разы. Соседские мальчишки просили покатать их, проезжающие мимо люди — фотографировались. В солнечный день на макете Т‑60 постоянно сидит детвора, в играх в войнушку танк всегда играет центральную роль. Хозяин радуется этому и лишь иногда позволяет себе помешать игре — если детвора нарушает требования безопасности. В то же время народная молва и социальные сети мгновенно разнесли информацию об умельце почти по всей Беларуси.



— Были приглашения поучаствовать в реконструкциях на «Линии Сталина», обращались исторические сообщества из других городов, — рассказывает Игорь Витальевич. — Признаюсь, нет у меня на это времени. Проявляли интерес к макету Т‑60 и сотрудники органов внутренних дел. Причем узнали о боевой машине случайно — в соседнем дворе была потасовка, и они приехали на вызов. Буйных усмирили быстро, тут и на танк обратили внимание. Осмотрели его со всех сторон, увидели, что вместо пушки обычная труба вварена, и… стали фотографироваться возле него сами. Потом, конечно, меня вызвали в РОВД, предупредили об ответственности. А от себя похвалили: мол, хорошо сделал макет.

Кстати, во дворе у Игоря Тутова, кроме танка, стоит весогабаритная модель тачанки с установленным на ней макетом пулемета «максим», есть и другие самодельные экспонаты военной тематики. По его словам, скоро компанию этому макету танка может составить еще один образец. Но какой именно, Игорь Витальевич не уточняет:

— Пусть это будет тайной… Когда сделаю — обязательно вас приглашу!

— Что значит бортовой номер? — интересуюсь напоследок. — Может быть, он позаимствован у реальной боевой машины?

— Все гораздо прозаичнее! — смеется мастер. — Это номер моего участка в Мачулищах. А танк в межсезонье стоит у забора и играет роль таблички…

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора





Наша справка

Т‑60 — советский легкий танк периода Второй мировой войны. Разработан в августе 1941 года на московском заводе № 37 под руководством Николая Александровича Астрова, ведущего разработчика всей отечественной линейки легких танков того периода. Уже в сентябре Т‑60 был принят на вооружение РККА — и серийно выпускался на нескольких заводах. Производство продолжалось до февраля 1943 года.

Всего было выпущено почти шесть тысяч танков Т‑60, которые приняли активное участие в боях Великой Отечественной войны в 1941–1943 годах. Небольшое число уцелевших в боях Т‑60 использовалось как танки-разведчики, тягачи, учебные машины вплоть до Победы.

Вскоре после окончания войны Т‑60 был снят с вооружения Советской Армии. До настоящего времени сохранилось шесть оригинальных подобных танков в музеях России и Финляндии.