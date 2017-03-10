Мартовский выпуск «Поэтической страницы», конечно же, посвящен прекрасной половине человечества. Все стихотворения, присланные читателями, — о любви, ласке, нежности, тепле, красоте и уюте.



Откроет выпуск стих ветерана Вооруженных Сил Республики Беларусь Александра Карчевского.

Её глаза

Гаснут на небе и снова сияют

Звезды далекие в сумраке ночи,

То исчезают, то оживают

Мною когда-то любимые очи.

Летом ли, осенью, или весною

Мысленно встретить хотелось бы снова

Цветом глаза василька полевого,

Что покорили меня молодого.

В них отражения часто менялись,

Словно у синего моря просторы,

То замирали в дымке печали,

То зажигались юным задором…

Встретить желанное снова созданье!

Пусть оно давние чувства пробудит,

И за мечту о возможном свиданьи

Вряд ли меня хоть кто-либо осудит!

Лейтенант Виктор Тункевич, психолог отделения идеологической работы 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка, посвятил искренние строки самому близкому и родному человеку — крестной маме. В своем письме Виктор написал, что, еще будучи совсем маленьким, в 2004 году он познакомился с ней в Могилевской областной кадетской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где женщина работала швеей.

«Она мне сразу приглянулась, несмотря на большую разницу в возрасте, именно в ней я почувствовал родную душу, именно ей открыл свои душевные раны и секреты. Вскоре она стала моей крестной мамой, так как я не был ранее крещен», — пишет молодой офицер. Прошло время, он окончил кадетскую школу, отучился на военном факультете и в данный момент служит в Вооруженных Силах.

Спасибо

Спасибо за то, что вы стали

Идеалом в жизни моей.

За то, что надежду мне дали:

Забыть все горечи дней.

Дорогою, доброй и милой,

Видел рядом с собою я вас.

Вы меня всем сердцем любили,

Благодарен тогда и сейчас…

Ведь когда было плохо — вы рядом,

Когда весело мне — вы со мной.

Ослепляя божественным взглядом,

Мне вы вслед говорили: «Родной».

У порога встречали с улыбкой,

Провожали с грустью в глазах,

Понимая характер мой пылкий.

«Я волнуюсь» — читал на устах!

Было горько, обидно и больно,

Но вы в мыслях были со мной.

Даже если совсем недовольный,

Оставались вы самой родной.

Я не слушал ту правду порою,

Что пытались вы мне рассказать.

Падал больно, да, я не скрою,

Вспоминал вас опять и опять…

Только вера в вас помогала

Подниматься, идти лишь вперед.

И когда душа умирала…

Слышал я: «Витюшка, пройдет».

Мне не хватит цветов всех на свете,

Чтобы выразить всю доброту…

Ничего нет родней на планете,

Чем любимая фраза: «Я жду…».

Спасибо за долгое время,

Спасибо за всю доброту.

В душе прозвучало трелью:

«Я вас безумно люблю».

Как хочется вспомнить былое,

Уйти на мгновенье назад.

Промолвить то слово святое —

Мать, которую чтят…

Незаметно время проходит,

Я стал на ступеньку взрослей.

А детская жизнь уходит

В мир забытых теней.

Глаза изумрудного цвета

Блестят от горечи слез.

Запомню последнее лето

И запах цветущих мимоз.

Я вас никогда не забуду,

Я вас никогда не предам.

Ценить веками вас буду

И за вас свою жизнь я отдам…

Полковник запаса Александр Гришин прислал на адрес агентства трогательное стихотворение «Материнские руки», в котором рассказал о нелегкой доле, выпавшей их семье. Но нежные и ласковые руки матери, равно как и ее золотое сердце, помогли выстоять, вырасти достойным гражданином.

Материнские руки

Отступила зима, и ушли холода…

Я вернулся домой после долгой разлуки.

Свой домашний уют вспоминаю всегда

И твои материнские нежные руки.

Ты учила меня, что прожить без труда

Невозможно никак, как и жить без науки.

Шел я рядом с тобой и держался всегда

За твои материнские сильные руки.

Было трудно порой, не хватало еды,

В партизанской семье было нам не до скуки.

И морозной зимой нас спасли от беды

Дорогие твои материнские руки.

Не забыть тех времен, хоть прошло много лет,

Как разъехались мы по дорогам науки.

Провожали нас в путь, помахав нам вослед,

Дорогие для нас материнские руки.

Я приехал проведать любимую мать,

Обо всем рассказать после долгой разлуки.

Меня с тем же теплом попытались обнять

Ослабевшие вдруг материнские руки.

Незаметно прошли, пролетели года,

Обнимают меня повзрослевшие внуки.

Все равно я с теплом вспоминаю всегда

Золотые твои материнские руки.

Не будем забывать о том, что в белорусской армии служит немало представительниц прекрасной половины человечества. Им посвятила свой стих наша читательница Светлана Крупина.

Женщины в погонах

Женщины в погонах

Стройны, умны, строги!

Вы служите закону,

Вам не страшны враги.

А если враг захочет

Вас испытать на страх,

Хоть днем иль даже ночью

Вы не вскричите: «Ах!».

Вы сдержанны, и четко

Свой выполняя долг,

Отпор дадите жестко —

И будет в этом толк!

И только так держаться!

Традициям верны,

Шли женщины сражаться

На всех фронтах войны.

Овеяны вы славой

Великой той войны,

Где целью была главной —

Победа всей страны!

И в той Победе нашей

Ваш драгоценный вклад!

Под пулями бесстрашно

Спасали вы солдат.

В разведку шли, в атаку,

Летали на У‑2,

Из снайперской винтовки

Разили вы врага.

Под мирным нашим небом

Погоны вам носить,

Чтоб дом богат был хлебом

И чтоб детей растить.

Вы — матери, вы — жены

Своих родных мужчин!

Носите же погоны

Как символ, честь и чин!

Одним из, пожалуй, вечных вопросов задалась в своем стихотворении наша читательница из города Логойска Надежда Мяделец. Об этом она и написала свой стих.

Что такое любовь?

Кто же может сказать,

Что такое любовь?

Как об этом узнать,

Кто ответить готов?

О, любовь! Сколько слов,

Знать бы все поточней.

Сколько грез, сколько снов,

Недоспанных ночей!

Тобой, неземной,

Весь заполнен эфир.

Столько песен, стихов

Сочиняет весь мир.

Называют тебя

Ураганом, огнем,

Нарекают любя

Колдовством, миражом.

Ты — святая любовь,

Так нежна и чиста,

Но и грешная роль

Для тебя суждена.

Ты и жгучая боль,

Наваждение, страсть,

Хмель, волнующий кровь,

То плененье, то власть.

Это вечный вопрос,

Формул нет у любви.

Ты и радость до слез,

Ты и мука души.

То паденье, то взлет.

Без тебя проще жить…

Но никто не живет —

Ты нужна, стало быть.

Завершить сегодняшний праздничный выпуск хочется стихотворением о том, что не стоит зацикливаться на конкретном дне или празднике, дабы найти повод порадовать или побаловать свою половинку или родных и близких. Ничто ведь не мешает дарить им тепло и ласку, свою заботу и уют ежедневно.

* * *

8 Марта — день особый:

Мы копим круглый год запас

Эмоций ярких, только чтобы

Пролить всю праздничность на вас,

Цветами в чем-то объясниться,

Вам лестных слов наговорить,

Наобещать Париж и Ниццу,

День без хлопот вам подарить.

Один раз в год… А что мешает

Любимых греть всегда, везде?

Они ведь жизни украшают

Не раз в году, а каждый день.

О сколько их на свете разных —

По нраву и по цвету глаз…

Но с ними каждый день как праздник.

Я говорю то без прикрас

И откровенно предлагаю

Любимым повторять всегда:

«С днем нашей жизни, дорогая!».

Спасибо! С праздником всех дам!

Подготовил майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Дениса Малышица и Яна Горбанюка