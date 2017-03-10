МИНСК, 10 мар — Sputnik. Следственный комитет предложил экономить за счет оптимизации не кадров, а процессов — в том числе и уменьшения бумажного документооборота, об этом в пятницу на совещании у главы государства заявил руководитель ведомства Иван Носкевич.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует оптимизировать государственный аппарат для увеличения качества госуправления. Оптимизировать планируют и силовые ведомства — МВД, а также Следственный комитет.

"В прошлом году мы только на бумагу потратили 9,5 миллиардов (неденоминированных — Sputnik) рублей", — привел цифру Носкевич, его выступление показали в эфире телеканала ОНТ.

По словам главы СК, во многих странах удалось оптимизировать процесс следствия — в иных случаях при признании обвиняемым вины уголовное дело занимает и пять страниц. В Беларуси же, как отметил Носкевич, ксерокопируются все документы и происходит слишком много лишних документов.

Президент поддержал инициативу Носкевича по экономии за счет оптимизации процесса.