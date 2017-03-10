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Следственный комитет хочет экономить за счет бумаги

10.03.2017 20:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. Следственный комитет предложил экономить за счет оптимизации не кадров, а процессов — в том числе и уменьшения бумажного документооборота, об этом в пятницу на совещании у главы государства заявил руководитель ведомства Иван Носкевич.

Следственный комитет хочет экономить за счет бумаги
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
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Президент Беларуси Александр Лукашенко требует оптимизировать государственный аппарат для увеличения качества госуправления. Оптимизировать планируют и силовые ведомства — МВД, а также Следственный комитет.

"В прошлом году мы только на бумагу потратили 9,5 миллиардов (неденоминированных — Sputnik) рублей", — привел цифру Носкевич, его выступление показали в эфире телеканала ОНТ.

По словам главы СК, во многих странах удалось оптимизировать процесс следствия — в иных случаях при признании обвиняемым вины уголовное дело занимает и пять страниц. В Беларуси же, как отметил Носкевич, ксерокопируются все документы и происходит слишком много лишних документов.

Президент поддержал инициативу Носкевича по экономии за счет оптимизации процесса.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам главы Следственного комитета, за счет сокращения бумажной волокиты можно было бы сильно экономить.

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