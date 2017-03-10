МИНСК, 10 мар — Sputnik. Физические лица могут продавать через социальные сети свои личные вещи, заявила в пятницу начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Ирина Барышникова.



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Торговля через социальные сети должна лицензироваться так же, как и "реальная" торговля. Впрочем, физические лица через "ВКонтакте" или "Одноклассники" могут продавать личные вещи свободно.

"Ситуация с продажей товаров через социальные сети непростая, и мы уделяем ей очень много внимания. При этом надо отметить, что личные вещи через соцсети физические лица продавать могут", — сказала Барышникова.

Начальник управления рекламой подчеркнула, что помочь потребителю, который приобрел товар, работу или услугу через социальные сети, очень сложно.

"Даже установить лицо, которое продало товар, часто не представляется возможным, потому что владельцы социальных сетей такую информацию не предоставляют. Поэтому мы всегда предупреждаем граждан, что на государственных ресурсах ведутся всевозможные реестры. Прежде чем заключить сделку, потребитель должен проверить, есть ли такой интернет-магазин в реестре. Если есть, значит, можно покупать товар, нет — не стоит связываться", — пояснила представитель министерства.

Барышникова также обратила внимание на то, что прежде, чем заказывать какую-либо бытовую услугу через социальные сети, потребитель должен найти всю возможную информацию об исполнителе.

"Благо, цифровые технологии сейчас нам позволяют найти разного рода информацию", — констатировала она, ее слова приводит БелТА .