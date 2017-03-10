МИНСК, 10 мар — Sputnik. Несанкционированная акция "Марш нетунеядцев" в Молодечно завершился у районной налоговой инспекции, на дверях которой участники резолюцию, принятую на митинге на центральной площади города.

Митинг на площади начинался под аккомпанемент социальной рекламы, которая звучала на довольно приличной громкости со всех динамиков, установленных по периметру.

Начало

К началу акции на площади было немноголюдно. Из Минска приехали оппозиционные лидеры — председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, сопредседатель оргкомитета партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рымашевский, глава движения "За свободу" Юрий Губаревич.



© Sputnik / Виктор Толочко Радуга в небе перед началом акции в Молодечно

К политикам подошли сотрудники милиции в форме и предупредили, что участие в несанкционированной акции незаконно. Кроме них других представителей правоохранительных органов в форме, на площади не было видно.



© Sputnik / Виктор Толочко Участников несанкционированного митинга предупредили об ответственности

Организаторы предложили собравшимся перейти к памятнику Ленину и начали митинг. Из-за гремящей на всю площадь социальной рекламы люди, стоявшие вдалеке, с трудом могли услышать выступающих.



© Sputnik / Виктор Толочко Лидер ОГП Анатолий Лебедько выступает перед жителями Молодечно

Тем не менее, количество участников в определенный момент выросло до полутысячи.

Мэр

К митингующим вышел председатель Молодечненского райисполкома Александр Яхновец. Он напомнил собравшимся, что акция является несанкционированной.



© Sputnik / Виктор Толочко Мэр Молодечно Александр Яхновец (на фото - справа) пригласил всех желающих обсудить проблемные вопросы, однако на его предложение никто не откликнулся

"Хочу предупредить всех вас участвующих в митинге об административном наказании. Если же у граждан Молодечненского района есть вопросы, мы вам сейчас приглашаем в здание райисполкома, чтобы мы на них ответили. Будет принимать депутат Палаты Представителей и работники райисполкома", — сказал Яхновец.

Однако за ним никто так и не пошел.

Отменить декрет

С подачи лидера ОГП Анатолия Лебедько участники акции проголосовали за отмену декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества". Среди других требований резолюции — вернуть сбор гражданам, которые его уже уплатил, принять новый экономический курс, ориентированный на создание рабочих мест и внести изменения в Избирательный кодекс.



© Sputnik / Виктор Толочко Жители Молодечно проголосовали за инициативу оппозиционных лидеров отменить декрет №3

Политики предложили участникам акции пройти шествием до районной налоговой инспекции и оставить резолюцию там.

Движению колонны никто не препятствовал. Демонстранты соблюдали Правила дорожного движения, переходили дорогу на зеленый свет, шли по тротуарам.



© Sputnik / Виктор Толочко Участники акции прошли по городу - конечной точкой их маршрута стала налоговая

Сотрудников милиции в форме видно не было. Колонну на видео снимали люди в штатском.

Прикрепив текст резолюции на дверях налоговой, участники акции, длившейся порядка полутора часов, разошлись.



© Sputnik / Виктор Толочко Оппозиционные политики оставили на двери налоговой инспекции принятую ими резолюцию

Позже правозащитные организации, незарегистрированные в Беларуси, сообщили о задержании нескольких активистов, в том числе Лебедько и Губаревича, за организацию несанкционированной акции.

Накануне президент страны Александр Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором заявил о моратории на исполнение декрета №3. При этом глава государства особо подчеркнул, что люди должны иметь возможность выражать свое мнение на улицах, но все должно быть в рамках существующего законодательства и в строго отведенных для этого местах.