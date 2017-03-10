Обращаем внимание, что цены могут меняться, поэтому будет полезно уточнить их в индивидуальном порядке заранее.

Медицинские центры

Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по области

Услуги и их стоимость: здесь проводят массаж всех зон тела, но самый популярный — массаж области позвоночника — стоит 3,35 рубля за сеанс, а его шейно-грудного отдела — 2,69 рубля. Потребуется консультация врача — 9,66 рубля. С собой необходимо иметь паспорт.

Адрес: ул. Калинина, 5. Время работы: с 8.00 до 18.00.

Клинический центр дерматовенерологии и косметологии

Услуги и их стоимость: специалисты проводят массаж всех областей тела (от 0,68 до 1,76 рубля за сеанс в зависимости от зоны), а также восточный, вакуумный кинетический, медовый массаж и массаж с мазью прополиса. Можно также сделать рыбный пилинг , шоколадное обертывание, гирудотерапию, стоунтерапию, апитерапию и т.д.

Подробности и цены — на сайте .

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 9. Телефоны регистратуры: 8 (0212) 42-55-08, 48−25−47.

Областной диспансер спортивной медицины

Услуги и их стоимость: ручной классический массаж — от 1,90 до 3,95 рубля, термомеханическая массажная кушетка — 2,50 рубля.

Подробные цены — на сайте .

Адрес: ул. 1-я Доватора, 3а. Телефон регистратуры: 8 (0212) 37-27-41.

Медицинский центр «ТиАмо»

Услуги и их стоимость: лечебный массаж — от 6 до 12 рублей (подробности — в прайсе ). Специалисты центра также проводят другие виды массажа: общий, антицеллюлитный (вручную и на аппарате вакуумно-роликового массажа), лимфодренажный, горячими камнями, спортивный, Шиатсу, шведский.

Адрес: пр. Московский, 86 (2 этаж, торговый центр «Рублевский»). Телефоны: +375 (212) 27-68-40, +375 (33) 324−30−84, сайт .

Медцентр «Медилюкс Сервис»

Услуги и их стоимость: общий расслабляющий массаж — от 18,78 рубля, вакуумный — от 4,97 до 15,76 рубля, косметический массаж лица — от 22,12 рубля. Подробнее — на сайте .

Адрес: ул. Чкалова, 50, корп. 2. Телефоны: 8 (0212) 25-28-77, +375 (29) 696−08−77, +375 (29) 298−08−77.

Клиника ВГМУ

Услуги и их стоимость: здесь проводят массаж всех областей тела — услуга стоит от 0,86 до 2,55 рубля в зависимости от зоны. Подробнее — на сайте .

Адрес: пр. Победы, 20. Время работы: с понедельника по четверг — с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 8.00 до 16.00. Телефоны: +375 (212) 27-43-27, +375 (212) 57-38-84, +375 (33) 324−16−44.



Фото с сайта koroleva.by

Салоны красоты

«Шанель»

Услуги и их стоимость: курс массажа включает от 5 до 7 процедур. Стоимость за курс лечебного массажа для спины — 20 рублей, реабилитационного — 5 рублей (за 1 зону), общего классического — 30 рублей, релаксационного для всего тела — 30 рублей, косметического, точечного — 15 рублей, антицеллюлитного — 10 рублей (за 1 зону). Аромамассаж всего тела — 35 рублей. Специалисты делают также стоунтерапию и владеют индийской системой массажа.

Подробности — в группе . Весь март проводится акция: каждый третий массаж — бесплатно.

Адрес: ул. Чкалова, 27, корп. 3. Телефоны: 8 (0212) 53-56-56, +375 (29) 854−17−77, +375 (44) 567−14−44, онлайн-запись — в группе .

«ЕвроСтиль»

Услуги и их стоимость: релаксационный ручной массаж — от 4,5 рубля, аппаратный (вакуумно-роликовая коррекция фигуры) — от 10,4 рубля. Подробности — на сайте .

Адреса: ул. Чкалова, 50, корп. 2, каб. 1 (+375 (212) 25-56-34, +375 (29) 516−68−59, +375 (29) 325−27−69) и ул. Горького, 59, каб. 4 (+375 (212) 34-47-10, +375 (29) 711−41−19, +375 (29) 337−00−72).

«Клеопатра»

Услуги и их стоимость: лечебный ручной массаж — от 5 до 16 рублей в зависимости от области тела (спина и шейно-воротниковая зона, голова, руки, ноги). Общий и расслабляющий массаж всего тела — 25 рублей, вакуумный — 18 рублей. Запись — за 2−3 дня.

Адрес: ул. Чкалова, 1, корп. 17. Телефоны: +375 (212) 64-88-89, +375 (29) 505−28−28, группа .

«Мулен Руж»

Услуги и их стоимость: расслабляющий массаж всего тела — 25 рублей. Запись — за 1−2 дня.

Адрес: пр. Фрунзе, 16/1. Телефоны: +375 (29) 815−89−91, 8 (0212) 55-89-91, группа .

«Дарья»

Услуги и их стоимость: лечебный массаж спины — 16 рублей (35 минут), если с аромамаслами (или травяными мешочками, или горячими камнями) — 16−22 рублей. Массаж ног — 16 рублей (35 минут). Массаж воротниковой зоны делают только до конца марта, стоимость — 10 рублей (20 минут). Расслабляющий для рук — 18 рублей (30 минут), для всего тела — 23 рубля (50 минут), если с аромамаслами — то 27 рублей.

Адрес: ул. Ленина, 19. Телефоны: 8 (212) 42-57-42, +375 (29) 711−19−79, группа , сайт .

«Он и Она»

Услуги и их стоимость: лечебный ручной массаж спины — 13 рублей (30 минут), воротниковой зоны — 10 рублей (20 минут). Лечебный, расслабляющий массаж всего тела — по 25 рублей (час). Спортивный (привести мышцы в тонус), корректирующий (для похудения) — по 25 рублей (час).

Адрес: ул. Чкалова, 25/1. Телефоны: 8 (212) 27-20-27, +375 (44) 553−77−03, +375 (29) 299−35−69.





Fler

Услуги и их стоимость: косметический массаж лица, включая область шеи и декольте, антицеллюлитный, расслабляющий, спортивный и лимфодренажный массаж. Стоимость — от 12,5 до 25 рублей.

Адрес: ул. Ленина, 28. Время работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.Телефоны: +375 (29) 574−75−55, +375 (44) 574−65−55, группа .

Babor Beauty Spa

Услуги и их стоимость: массаж кистей рук — 5,5 рубля, если до локтя — то 6,5 рубля; ног — 7,5 рубля, стоп — 6,5 рубля, рефлекторный массаж стоп разогретыми камнями — 15 рублей. Все сеансы — по 20 минут каждый.

Адрес: ул. Чкалова, 40. Телефоны: 8 (0212) 57-29-41, +375 (33) 614−44−67, +375 (29) 614−44−67, сайт .

«Марсель»

Услуги и их стоимость: классический массаж всего тела — 30 рублей (75 минут), расслабляющий массаж — 27 рублей (75 минут), антицеллюлитный массаж (бока, ягодицы, бедра, живот) — 20 рублей (55 минут), лимфодренажный массаж — 22 рубля (70 минут), спортивный массаж — 30 рублей (75 минут), массаж шейно-воротниковой зоны — 15 рублей (45 минут), спины — 20 рублей (60 минут) и 12 рублей (30 минут), стоп — 12 рублей (30 минут).

Адрес: ул. Бровки, 19, корп. 4. Телефон: +375 (29) 830−00−48, группа .

«Золотая стрекоза»

Услуги и их стоимость: лечебный ручной массаж спины — 10,5 рубля (20−30 минут), шейно-воротниковой зоны — 8 рублей (20−30 минут), рук — 7 рублей (10−20 минут), ног — 10 рублей (20−30 минут), стоп — 9 рублей (20−30 минут), область живота — 8 рублей (10−20 минут). Расслабляющий для всего тела — 18 рублей (30−40 минут), антицеллюлитный (живот, ягодицы, бедра) — 23 рубля (30−60 минут), спортивный — 18 рублей (30−40 минут). Запись — за 1−2 дня.

Адрес: ул. Гоголя, 14. Телефоны: 8 (212) 42-59-99, +375 (29) 218−26−26, +375 (29) 118−26−26, группа .

«Каланит»

Услуги и их стоимость: антицеллюлитный массаж, общий уход за телом, в том числе за спиной и воротниковой зоной — от 15 до 35 рублей. Подробности — в группе .

Адрес: ул. Гоголя, 14. Телефоны: 8 (0212) 52-28-14, +375 (29) 995−22−40, +375 (29) 530−00−43.

Vip-персона

Услуги и их стоимость: классический, спортивный, оздоровительный, антицеллюлитный, лимфодренажный, расслабляющий массаж тела, стоунтерапия, восточный, омолаживающий массаж лица. Стоимость — от 10 до 25 рублей. Подробнее о ценах — в группе .

Адрес: пр. Строителей, 1. Телефоны: 8 (0212) 29-83-33, 8 (0212) 29-83-44, +375 (29) 249−83−33.

«Сакура»

Услуги и их стоимость: лечебный массаж шейно-воротниковой зоны — 12 рублей (20 минут), расслабляющий для всего тела с аромамаслами — 40, 45 и 58 рублей (соответственно за 40, 75 и 90 минут). Вакуумный для всего тела: 18 рублей (разовый, в течение часа), курс из 10 процедур — 160 рублей. Массаж проблемной зоны (живот, ягодицы, бедра): разовый — 13 рублей, если 10 процедур — 120 рублей. Ручной антицеллюлитный для всего тела — 25 рублей (45 минут), 28 рублей (час). Запись — за 5−7 дней.