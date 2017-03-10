За последние полгода в центре Минска открылось уже два бара «1067». У этих заведений нет четкой концепции и продуманного интерьера, но в выходные здесь едва можно найти свободные места. Мы пообщались с владельцем «1067» и попытались понять, почему именно с таким, казалось бы, простым форматом он «попал» в широкую аудиторию.





«Решил открыть бар где-то за дня четыре»

Первый бар «1067» открылся в сентябре 2016 года на Романовской Слободе. Помещение маленькое — всего 8 столиков и барная стойка. В меню — бургеры и большой выбор пива по цене в среднем 4−5 рублей. Через пару месяцев в выходные сюда было не попасть.

В феврале официально открылся второй «1067» — тоже в центре города на месте стейк-кафе «Мистраль». Новое помещение в два раза больше первого, а в меню появились закуски.

Владелец баров Никита с первых дней обслуживал посетителей сам — был и официантом, и охранником, и администратором.





Мы встречаемся в «1067» на Володарского. На экране проектора показывают клипы MTV с рок-хитами. В будний день до 6 вечера тут практически пусто. Иногда заходят друзья Никиты, здороваются, занимают места и заказывают напитки. Один локальный пивовар забегает в бар, пожимает руку владельцу. «Я так, поздороваться зашел!», — говорит он и уходит.

Никите 26 лет. Иногда в подобных историях молодым владельцам заведений помогают наладить бизнес обеспеченные родители. Он же говорит, что все делал своими силами. Первые попытки наладить бизнес предпринял еще 7 лет назад.

— Тогда это было детское кафе в 3-й детской поликлинике на улице Воронянского. Нет, не шутка.

Затем было несколько собственных магазинов живого пива, но, говорит, всегда мечтал открыть бар. А решение принял спонтанно и быстро.

— Иногда я прогуливался по Романовской Слободе и видел непонятные мне заведения — «Вкофейне», «Дуэт», «Феникс». Хотя место же очень хорошее — центр города. Мы обсуждали это с друзьями и совершенно случайно выяснилось, что здесь продается место.

На раздумья ушло 4 дня. Никита говорит, что право аренды ему продали за совсем небольшую сумму, фактически — за долги. Похожее выгодное по условиям предложение он получил и на Володарского. Он не хотел сложностей — кстати, это одна из причин, по которым модную улицу Зыбицкую даже не рассматривал.

«У нас нет четкой наценки»

Название «1067» появилось не сразу. Никита говорит, что они пытались найти какую-нибудь интересную историю про улицу Романовская Слобода.

— Но ничего «вау» не было. Поэтому просто решили назвать бар в честь года основания любимого города.

Некоторые могут подумать, что идею названия ребята подсмотрели в Питере, где есть бар «1703».

— В Питере я никогда в жизни не был. Не знаю там ни одного заведения. Просто решили, что название должно быть связано с Минском — мы же здесь находимся.





При этом, привязки к названию в баре больше нет — ни в концепции заведения, ни в меню, ни в интерьере. Все максимально просто описано в слогане — «Піва, ежа».

— Даже этот слоган мы толком не выбирали, просто думали как подписаться в инстаграме. Наша концепция — это концепция удобства. Сделали так, чтобы было не пафосно — это же бар, сюда люди приходят провести вечер, без всякого дресс-кода и фейс-контроля.

О том, почему бар без концепции «выстрелил» и стал популярен, нужно спросить у посетителей, считает Никита, но все же предполагает:

— Возможно, дело в честных ценах. У нас четкой наценки, как во многих заведениях, нет.





Открываем меню — среди разливного крафтового преимущественно белорусского пива около 20 наименований ценой от 4,50 до 6 рублей. Никита добавляет: «Мы просто льем пиво, которое нам нравится. Мне за этот продукт не стыдно перед покупателями». Владелец бывает на производствах и уверен в качестве продукта, который продает, потому что знаком со многими пивоварами.

— Наценка не такая маленькая на самом деле, но она, может, ниже, чем у других. Дело в том, что мы научились договариваться с поставщиками о выгодной цене, и сами ставим адекватную цену на пиво. То есть, если мы получаем какую-то скидку от поставщиков — мы не забираем ее себе, а отдаем людям.





По словам парня, вложения в открытие двух баров — минимальные. Он не хочет называть конкретные цифры, но говорит, что открыть бар на Романовской Слободе стоило намного дешевле, чем на Зыбицкой.

— На самом деле, это по силам любому. Можно потратить сумму, равную стоимости квартиры, а можно сделать, как мы — собственными силами и руками и сэкономить на этом полцены.

Владелец считает, что окупится такое место за два года.

«В Минске много мест, где пытаются заработать денег. Но там нет души»

Никита уверен, что Минску не хватает как раз простых баров — без концепций.

— Я нечасто посещаю другие заведения, но вижу, что у нас обслуживание на адекватном уровне. Но если честно, во многих минских заведениях кухня слабовата. Даже сравнивая со странами-соседями — Украиной и Литвой. Нам есть к чему стремиться.

Никита объясняет это тем, что многим владельцам по большому счету все равно, поэтому при больших вложениях и отличной локации заведения не пользуются спросом и быстро закрываются.

— На примере ENZO, в котором я бывал, пробовал их бургеры, мне нравится. Мне кажется, там владелец любит это место и постоянно над ним работает. А вообще в Минске много мест, где пытаются заработать денег. Но у этих заведений просто нет души.





Владелец должен этим делом жить, говорит Никита, и доверить его можно только таким же неравнодушным к идее людям. Например, в «1067» работает несколько близких друзей владельца, на которых молодой человек может положиться.

— То есть надо здесь всегда находиться, общаться с клиентом, желательно лично, это все занимает много времени. Может, не все владельцы готовы к этому и они перекладывают все функции на наемный персонал.

Рассуждая о столичных барах и кафе, Никита признается, что вообще не любит пафос и предпочитает другой отдых.

— А летом лучше на природу — на Минское море или на Западную Березину. Да и вообще есть много мест около Минска, где можно круто отдохнуть: каждый может устроить себе пикник, заехать на «Ждановичи», купить мяса и любимых напитков. Это лучший формат столичного общепита.



