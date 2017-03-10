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Как разработчики усовершенствовали приложение "Новости TUT.BY"
11.03.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
«Тихие часы», обновленный фильтр рубрик, «быстрые комментарии» — коротко о важных доработках в свежей версии приложения
Новости по предпочтениям
Многие пользователи уже оценили настройку новостной ленты по своим предпочтениям: рубрики в приложении можно менять местами и даже выключать отдельные разделы из списка. В новой версии мы позаботились о том, чтобы новости из отключенных вами разделов больше не попадали в разделы «Главное» и «Последние новости». А значит, теперь вы будете получать пуш-уведомления только по интересующим вас темам!
Мгновенные комментарии
В обновленной версии приложения появилась возможность смены сортировки в разделе «Комментарии». Оставлять комментарии стало удобнее и быстрее. Теперь ваш комментарий мгновенно отображается в списке, его легко можно найти, выбрав сортировку «Свежие» (от самого нового комментария к самому первому).
По секрету всему свету
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Сладких снов
Теперь ваш сон ничто не потревожит. В настройке уведомлений появилась опция «Тихие часы». В ночное время уведомления приходят без звука. Функция включена по умолчанию.
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