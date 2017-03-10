В Минске завершился вводный курс подготовки спортивных инструкторов для детей с особенностями развития и ограничениями здоровья «МегаСтарт». Разработал и провел курс Центр проблем детского развития «Левания», под крылом которого второй год работает проект, объединяющий спортивные активности для детей с особенностями MoveTeam.





— В прошлом году в пилотной версии проекта участвовало 18 семей. Столько смогли взять на свои занятия для регулярной работы два обученных в Италии тренера, — рассказывает руководитель центра «Левания», реабилитолог, блогер и мама 4 детей, один из которых — особенный, Инга Дубинина. — В этом году в работу пришел третий тренер, число семей в проекте выросло до 35. Но запрос куда шире. Нуждающихся в реабилитации в Беларуси 30 тысяч человек. Учитывая, что с одним ребенком занимается один инструктор, проводя в «Солнечной долине» не менее часа, становится очевидной нехватка специалистов, обладающих необходимыми компетенциями. Вот мы и решили их подготовить своими силами.

В этом году из 60 человек, подавших на курс заявку, выпустились лишь 10. Как считают организаторы, результат годный: ведь среди дошедших до финиша — два профессиональных инструктора по горным лыжам и сноуборду, фитнес-тренер и диетолог с 25-летним стажем, кандидат в мастера спорта по многоборью, бывший владелец двух фитнес-клубов, студентка университета физкультуры и пара мотивированных родителей. По мнению Инги Дубининой, если они не оставят идею учиться дальше — есть шанс, что через полгода это будут уже готовые инструкторы.









































Неделю дипломированные специалисты по нейропсихологии, реабилитации и прикладному поведенческому анализу читали пришедшим лекции о возможностях мозга, роли спорта и тесных практик в его развитии. Рассказывали, как воспринимают этот мир люди с аутизмом, как чувствуют свое тело люди с ДЦП, как можно сделать жизнь особенных людей лучше, помочь им социализироваться и развиваться. Сложная тема детей с ограниченными возможностями звучала по-новому в аудитории, куда слушатели пришли не жалеть, а понять, как они могут помочь.

— Я люблю учиться, а здесь каждая лекция теоретического блока была просто шикарной! — рассказывает Владимир Реутович, инструктор по горным лыжам с 1985 года. Я работал инструктором в Силичах с самого первого дня их открытия в 2004 году. Сейчас это больше хобби, любимое дело. После курса оно приобрело новый смысл. Не думаю, что работа с особенными детьми станет основным занятием, но несколько часов в неделю я бы этому уделял.

Вторая неделя курса прошла на учебной трассе комплекса «Солнечная долина». И если теоретическая лекционная часть была открыта для всех желающих, то на склоне был отбор: шеф-инструктор программы Ассоль Сливец одним из входных условий поставила обязательное умение свободно ездить на горных лыжах, еще лучше — спиной вперед. Многие относились к таким запросам расслабленно, пока на склоне не появились дети — участники программы. И тут страх сделать «что-то не то с этим ребенком» накрыл даже специалистов.

— Первый спуск был вообще ужасным — вспоминает Владимир. Думал — не доеду! Либо упаду на ребенка, либо вместе с ним куда-нибудь въеду. Постепенно, страх ушел. Второй день катания был намного легче. Тут другая цель — и это мне нравится- не научить ребенка кататься на лыжах, а помочь в его развитии посредством этих занятий.

Примерить на себя роль спортивного инструктора для детей с ограниченными возможностями пришли люди с разными мотивами. Но общим лейтмотивом звучало: поиск нового смысла в деле, которому зачастую посвятили полжизни, желание развивать себя, делиться опытом и знаниями.

— Если не я, то кто? — рассуждает одна из участниц курса, фитнес-инструктор с 25 летним стажем Светлана Кохонова. Я шла сюда с простой мотивацией: у меня четверо абсолютно здоровых детей. Я чувствую, что пришло время начать отдавать, делиться с другими тем, что у меня есть. Я понимаю: чтобы работать с особенными детьми, надо много чему еще научиться, что мои навыки далеки от идеала, но у меня есть огромное желание продолжать двигаться в этом направлении.

Несмотря на то, что Светлана тренировала детей и раньше, с особенными детьми она столкнулась впервые в жизни. Говорит, это совсем не страшно. Чувствовала лишь небольшую неловкость: ей казалось, что дети знают про нее что-то такое, чего не видят остальные.





— Курс превзошел все мои ожидания. Больше всего на меня произвела впечатление Ассоль. Ее профессионализм в работе, умение общаться с детьми, найти с ними общий язык, и не просто покатать их на лыжах, а поработать. Просто покатать — это сильно легче.

Габриелла Савкина — единственная студентка кафедры ЛФК университета физкультуры, дошедшая на курс, с особенными детьми тоже впервые столкнулась на горе. По ее словам, это дало новую пищу для размышлений о собственном будущем. Несмотря на то, что курс вводный, информации было очень много, больше чем за 2 года обучения в ВУЗе. А главное — появилось желание изучить еще больше.

— В моей группе в университете физкультуры 26 человек. Сначала курсом заинтересовались все, но в итоге пришла только я. Видимо, больше всех надо было. Из моих однокурсников почти никто не собирается работать по специальности. Наши преподаватели говорят, что нам придется работать в школе учителями физкультуры, озвучивают уровень зарплат и смеются над нами. Поэтому никто хочет связывать с этим жизнь. О том, что возможностей гораздо больше, если вкладывать в свое развитие, мало кто знает.

— Удалось покатать детей?

— Да! Ассоль меня хвалила. Правда, я не всегда понимала: она меня хвалит, чтобы подбодрить и получается у меня так себе, или все-таки получается. Будем надеяться, что последнее. Я бы очень хотела продолжить работать с MoveTeam. Я возвращалась домой вечерами такая счастливая от переполнявших меня эмоций. Тут такие люди, такие прекрасные дети, и огромная отдача от работы с ними. Я готова учиться!

Кандидат в мастера спорта по многоборью и бывший владелец двух фитнес-клубов Дмитрий попал на курс случайно: знакомые, у которых есть особенный ребенок, рассказали. До этого Дмитрий успешно работал спортивным инструктором, разрабатывал программу похудения для женщин: дело, как он говорит, прибыльное, но скучное.





— Мы с женой занимались благотворительностью, но это было не совсем то, как я хотел бы помочь этим детям. Хотя, мне пришла мысль, что с помощью этого курса, я даже больше могу помочь самому себе, чем им. Мне нравится это направление. И даже если я не останусь в MoveTeam, я теперь совершенно точно знаю, в каком направлении мне нужно работать. Какое-то время я жил в Штатах, видел там похожие проекты, видел большие центры и понимаю, что Беларусь очень сильно отстает в технологиях, связанных с реабилитацией спортом. Я понимаю, как важно реализовать что-то похожее здесь.

— Да, Беларусь пока сильно отстает в технологиях, — соглашается Инга Дубинина — но движение уже началось. Есть подвижники: те, кто задумал, скопировал технологии, привез их на наши склоны. Есть те, кто помогает, поддерживает проект. Есть те, кто готов учиться и вливаться в общую работу команды MoveTeam. Но самое главное — есть большой прогресс развития и радость жизни у детей с инвалидностью, а соответственно — сформировался большой запрос от родителей на эту деятельность. Вместо того, чтобы ходить в больницы и реабилитационные центры, семьи идут за здоровьем своих детей на склон горы или в бассейн. А значит, эта деятельность будет набирать обороты.

Мы провели предварительные переговоры с другими горнолыжными площадками Беларуси. Многие из них, помимо «Солнечной долины» в Минске, готовы попробовать: выделить учебные трассы для работы с особенными детьми, заниматься необходимым дооснащением, выучить людей, провести просветительскую работу с населением, с посетителями склонов. А это уже значительное расширение возможностей людей с инвалидностью — жить достойно и развиваться, используя современные технологии.



