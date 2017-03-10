В воскресенье в Минске пройдет финал хоккейного турнира «Золотая шайба», в котором участвуют подростковые любительские команды со всей страны. В прошлом году соревнования выиграла столичная команда «Грифоны», в составе которой играет Николай Лукашенко, а сын президента был признан лучшим бомбардиром. Накануне финала-2017 TUT.BY пообщался с директором СДЮШОР «Динамо» и тренером «Грифонов» Дмитрием Басковым.



Николай Лукашенко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Николай Лукашенко играет в «Грифонах» под номером «1», в этом году на позиции крайнего левого нападающего. Он впервые принял участие в «Золотой шайбе» в прошлом году и сразу получил звание лучшего бомбардира, забросив 9 шайб.

— За год он вырос как хоккеист. Соревновательный опыт, полученный в прошлом году, во многом этому способствовал. Плюс он очень вытянулся, набрал мышечную массу. В этом году он выглядит еще сильнее, чем в прошлом, — рассказал Дмитрий Басков.

До участия в «Золотой шайбе» он 5 лет тренировал Николая Лукашенко индивидуально. Сейчас сын президента тренируется в составе «Грифонов»: первые 45 минут игроки обычно посвящают отработке техники, тактики, скорости, силе или выносливости, вторые — отведены на хоккей.

— Самая сильная сторона Николая как хоккеиста — очень неуступчивый характер. Он хочет побеждать и все делает для этого. Ставит перед собой максимальные цели и идет к ним, — говорит Басков.



Команда «Грифоны»

В «Грифонах» играют ребята 2004−2005 годов рождения. Работать с ними легко: все послушные и мотивированные, хвалит тренер.

— Я работаю по принципу «кнут и пряник». Иерархия «игрок-тренер» должна присутствовать, но я стараюсь построить дружеские отношения.

Для сына президента Басков тоже старается быть другом. По его словам, они с Николаем Лукашенко говорят не только о хоккее. Сам подросток в интервью 11-летнему журналисту из России назвал его главным примером. Басков считает, что для любого тренера это самая большая награда.

— Ничего сверхъестественного я для этого не делал. Просто был собой, старался находить контакт и для обучения, и для каких-то дружеских отношений, — рассказывает Басков.

Видно, что он гордится своим подопечным.

— Я лично наблюдал многие навыки Николая. Это и фортепьяно, и плавание, и технически правильное катание на лыжах. Он умный, образованный, скромный и один из самых дисциплинированных детей, с которыми мне приходилось общаться.



Николай Лукашенко с Дмитрием Басковым

Перед «Золотой шайбой» юные хоккеисты тренировались дважды в неделю по полтора часа. С четверга каждый день у них матчи. Позавчера «Грифоны» выиграли первую игру у команды из Гродненской области, вчера сыграли с Минской областью, сегодня — с Могилевской. Дмитрий Басков не скрывает, что команда нацелена на выход в финал.

— Тренироваться в любом случае надо старательно, если ты надел хоккейную форму и вышел на лед. Но немаловажно, чтобы дети все-таки получали удовольствие, — говорит он о турнире.



Команда «Грифоны» с тренером