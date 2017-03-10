На площади Ленина в Пинске начался марш против декрета о тунеядстве.





Пока на площади собрались около 100 человек, похожих на участников акции, — преимущественно мужчины среднего возраста, — также много милиции в штатском. Усилено присутствие милиции на вокзале в Пинске, передает наш корреспондент.





В Лунинце задержаны активисты из Микашевичей Леонид Дубоносов, Виталий Колосюк и Александр Невдах, сообщает «Весна96» . Задержание произошло, когда она собирались сесть в поезд на Пинск. Как сообщили им в отдел милиции, задержаны они «по распоряжению КГБ».

На площади Ленина в Пинске милиционеры проверили документы у присутствующих журналистов и попросили «проследовать за ними». Журналисты отказались. Их данные переписали и более работе пока не препятствовали.

Представителей оппозиционных партий среди участников митинга пока не видно. Мероприятие, как передает наш корреспондент, пока проходит скорее в режиме форума, нежели акции протеста.





Пинск стал вторым городом после Молодечно, который присоединился к маршу нетунеядцев после того, как Александр Лукашенко решил приостановить взимание сборов с «тунеядцев» на год. В Молодечно к акции присоединилось около 500 человек. После мероприятия милиция задержала журналиста БелаПАН Сергея Королевича, троих организаторов акции — сопредседателя «Белорусской христианской демократии» Виталия Рымашевского, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и главу движения «За свабоду!» Юрия Губаревича, а также других активистов.

Напомним, последние три недели недовольные белорусы протестуют в Минске и городах страны. Кроме столичного « Марша рассерженных белорусов », на акции в Бресте, Гомеле и Витебске пришли больше чем по тысяче человек. После брестской акции суды начали давать активистам сутки ареста .

Ранее президент отмечал, что в Беларуси необходимо создать все условия для цивилизованного диалога власти с обществом, в том числе в вопросе проведения массовых мероприятий. Кроме того силовики получили приказ «выковыривать, как изюм из булки», провокаторов, но дать простым людям выражать свое недовольство. Местным чиновникам поручили выходить к протестующим.