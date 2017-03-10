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Лукашенко о стрельбе на Новый год: а что милиционер неправильно сделал?

11.03.2017 12:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мар — Sputnik. Милиционер, применивший огнестрельное оружие против отмечавшего дома Новый год минчанина, имел право выбрать подходящий вариант реагирования, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

Лукашенко о стрельбе на Новый год: а что милиционер неправильно сделал?
© Sputnik / Виктор Толочко
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В  пятницу Лукашенко принимал участие в совещании по итогам деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем.

"Что этот пацан неправильно сделал? Это его право. У него широкий сегмент выбора: или он применяет оружие, или начинает бороться. Он, оценив ситуацию, применил оружие. В конце-концов не застрелил. Это сигнал обществу, что возни с подонками не будет", — заявил Лукашенко.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич доложил президенту, что служебная проверка по этому факту завершена. Она установила, что сотрудник действовал в рамках закона.

"Немного не хватило профессионализма", — заметил Шуневич.

Инцидент в Минске произошел 1 января в одном из домов на улице Любимова: правоохранители прибыли на вызов соседей из-за шума, а открывший дверь квартиры мужчина несколько раз ударил сотрудника ГУВД. Затем минчанин пытался отобрать у милиционера пистолет, из-за чего последний был вынужден сделать один предупредительный выстрел, а затем два прицельных.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел с применением угрозы или насилия). Санкции данной статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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