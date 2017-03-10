МИНСК, 11 мар — Sputnik. Несанкционированная акция "Марш нетунеядцев" проходит в субботу в Пинске.



© Sputnik / Виктор Толочко "Марш нетунеядцев" в Молодечно завершился у налоговой инспекции

Недовольные декретом № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" и общей экономической ситуацией в стране собрались на центральной площади города. Памятник Ленина, который находится на площади, огорожен строительным забором из-за ремонтных работ.

К митингующим вышли сотрудники правоохранительных органов и напомнили, что проведение несанкционированной акцией незаконно, нарушает соответствующую статью административного кодекса. Представитель власти в штатском пригласил также всех, у кого есть вопросы с трудоустройством, на разговор в горисполком.

Участники акции ответили на это цитатами из недавнего выступления президента, о том, что запретить "человеку ходить на площадь нельзя" и криками недовольства.

В митинг мероприятие пока не оформилось. Люди общаются между собой, делятся своими историями и возмущением. Сейчас на площади собралось примерно около 200 человек.