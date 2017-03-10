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В Пинске проходит "Марш недунеядцев"

11.03.2017 12:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мар — Sputnik. Несанкционированная акция "Марш нетунеядцев" проходит в субботу в Пинске.

В Пинске проходит "Марш недунеядцев"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Недовольные декретом № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" и общей экономической ситуацией в стране собрались на центральной площади города. Памятник Ленина, который находится на площади, огорожен строительным забором из-за ремонтных работ.

К митингующим вышли сотрудники правоохранительных органов и напомнили, что проведение несанкционированной акцией незаконно, нарушает соответствующую статью административного кодекса. Представитель власти в штатском пригласил также всех, у кого есть вопросы с трудоустройством, на разговор в горисполком.

Участники акции ответили на это цитатами из недавнего выступления президента, о том, что запретить "человеку ходить на площадь нельзя" и криками недовольства.

В митинг мероприятие пока не оформилось. Люди общаются между собой, делятся своими историями и возмущением. Сейчас на площади собралось примерно около 200 человек.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Представители правоохранительных органов вышли к участникам несанкционированной акции и напомнили об ответственности за нарушение закона.

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