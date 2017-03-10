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Погранкомитет предупреждает о возможных очередях в Каменном Логе
11.03.2017 14:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар — Sputnik. Затруднение движения и скопление транспорта на выезд из Беларуси в Литву прогнозируют белорусские пограничники в пункте пропуска "Каменный Лог — Мядининкай".
Причина в технических проблемах, которые возникли с компьютерными информационными системами на литовской стороне.
"По поступившей информации от сопредельной стороны, в литовской части пункта пропуска "Каменный Лог — Мядининкай" имеются технические проблемы с функционированием компьютерных информационных систем. В связи с этим прогнозируется затруднение движения и скопление транспорта на выезд из Беларуси в Литву в данном пункте пропуска", — говорится в сообщении пресс-службы Государственного пограничного комитета Беларуси.
На 14.00 в пункте пропуска "Каменный Лог" очереди на выезд ожидали 60 большегрузов. Легковые автомобили проезжают свободно.
Погранкомитет просит граждан учитывать данную информацию при планировании поездок в Литву.
О восстановлении пропускной способности погранперехода будет сообщено дополнительно, подчеркнули в ГПК.
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В литовской части пункта пропуска "Каменный Лог – Мядининкай" возникли технические проблемы с работой компьютерных информационных систем.
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