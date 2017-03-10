МИНСК, 11 мар — Sputnik. Затруднение движения и скопление транспорта на выезд из Беларуси в Литву прогнозируют белорусские пограничники в пункте пропуска "Каменный Лог — Мядининкай".

Причина в технических проблемах, которые возникли с компьютерными информационными системами на литовской стороне.

"По поступившей информации от сопредельной стороны, в литовской части пункта пропуска "Каменный Лог — Мядининкай" имеются технические проблемы с функционированием компьютерных информационных систем. В связи с этим прогнозируется затруднение движения и скопление транспорта на выезд из Беларуси в Литву в данном пункте пропуска", — говорится в сообщении пресс-службы Государственного пограничного комитета Беларуси.

На 14.00 в пункте пропуска "Каменный Лог" очереди на выезд ожидали 60 большегрузов. Легковые автомобили проезжают свободно.

Погранкомитет просит граждан учитывать данную информацию при планировании поездок в Литву.

О восстановлении пропускной способности погранперехода будет сообщено дополнительно, подчеркнули в ГПК.