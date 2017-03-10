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"Марш нетунеядцев" в Пинске прошел без инцидентов

11.03.2017 15:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ПИНСК, 11 мар — Sputnik. Несанкционированный "Марш нетунеядцев" собрал в Пинске около 300 человек.

Перед началом акции к людям вышел начальник Пинского ГОВД Валерий Сороченко и предупредил участников о том, что они нарушают закон.

"Вы нарушаете закон, данная акция несанкцианирована", — сказал Сороченко. В ответ люди высказывали недовольство, но не расходились.

"Марш нетунеядцев" в Пинске прошел без инцидентов
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Представители правоохранительных органов предупредили собравшихся, что акция не санкционированная

Митинг продолжался более полутора часов. Представителей оппозиции на нем не было. Пинчане стояли на площади Ленина и обсуждали наболевшие проблемы. Люди жаловались на декрет №3, на низкие зарплаты и пенсии, на плохие дороги в Пинске.

На акции присутствовал гомельский видеоблогер Максим Филиппович. Его попытались задержать трое людей в штатском.

"Марш нетунеядцев" в Пинске прошел без инцидентов
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Гродненского видеоблогера Филипповича пытались задержать, но потом отпустили под нажимом собравшихся

"Три человека в штатском подошли, схватили меня и поволокли к автозакам, порвали куртку. Когда подошли митингующие, они стали убегать", — рассказал Филиппович на митинге.

Пинчане долго не расходились. К середине митинга к собравшимся вышел еще один представитель милиции — заместитель начальника милиции общественной безопасности УВД Брестского облисполкома Виктор Мельников.

"Марш нетунеядцев" в Пинске прошел без инцидентов
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Представители милиции вышли к митингующим и предупредили их о последствиях возможных противозаконных действий

"Вам никто не мешает общаться. Но если вы пойдете маршем и будете нарушать закон, будет совершаться что-то противозаконное, мы будем пресекать", — сказал Мельников.

Спустя полтора часа после начала акции собравшиеся постепенно разошлись.

 
 
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Трое неизвестных пытались схватить видеоблогера из Гомеля Максима Филипповича, но за него заступились пинчане.

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