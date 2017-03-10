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В Бобруйске на месте завтрашнего несанкционированного митинга начали "текущий ремонт" памятников
11.03.2017 14:59 — Новости Общества | Tut.by
За забором утром 11 марта оказались мемориальный комплекс с танком и памятный знак в честь бобруйчан, погибших на фронтах и в тылу врага в годы Великой Отечественной войны, расположенные на площади Победы.
Напомним, инициаторы пикета за отмену декрета № 3, запланированного на 12 марта, не получили в горисполкоме разрешение на его проведение. Однако они намерены выйти на улицы Бобруйска с рядом требований, которые в виде резолюции планируют передать городским властям.
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12 марта местные активисты намерены выйти на улицы Бобруйска с рядом требований, которые в виде резолюции планируют передать городским властям.
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