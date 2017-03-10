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ЛДПБ намерена перехватить инициативу у оппозиции на "Маршах нетунеядцев"

11.03.2017 17:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 мар — Sputnik. Либерально-демократическая партия Беларуси приветствует решение Президента о введении моратория на Декрет №3 сроком на 1 год, говорится в заявлении, принятом в субботу на  заседании Высшего Совета и Центрального Комитета ЛДПБ.

ЛДПБ намерена перехватить инициативу у оппозиции на "Маршах нетунеядцев"
© Sputnik / Дмитрий Босак.
"Марш нетунеядцев" в Пинске прошел без инцидентов

"Пользуясь своим представительством в Сенате и Парламенте, ЛДПБ продолжит добиваться корректировки Декрета. Он должен быть направлен исключительно на лиц, имеющих значительные нелегальные доходы! Как и задумывалось, Декрет должен быть направлен против теневого обогащения, а не на малоимущих" —  говорится в обращении.

Кроме того, партия выступила против попыток отдельных политиков использовать акции протеста в своих целях и обратилась к местным властям с требованием активнее и оперативнее решать проблемы людей, выходящих на улицы.

"Мы требуем от местных властей активно работать с выходящими на улицы людьми, оперативно решать их проблемы. В тех регионах, где власть не работает и игнорирует свой народ, ЛДПБ оставляет за собой право выводить на улицы своих активистов  для участия в акциях, чтобы не допустить обмана людей политическими авантюристами от оппозиции, пытающимися ввергнуть страну в противостояние!", — говорится в заявлении партии.

Также ЛДПБ просит власти создать все условия для развития бизнеса и предпринимательства в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Высший совет партии приветствовал мораторий на Декрет №3 и призвал местные власти активно и оперативно решать проблемы выходящих на улицы людей.

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