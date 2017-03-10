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По 15 суток за "Марш нетунеядцев" в Молодечно получили лидеры оппозиции
11.03.2017 19:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар — Sputnik. К 15-ти суткам административного ареста приговорил суд Молодеченского района лидеров оппозиции, которые в пятницу вечером принимали участие в "Марше нетунеядцев".
© Sputnik / Виктор Толочко
Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, председатель движения "За свободу" Юрий Губаревич и сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская Христианская Демократия признаны виновными в организации или участии в несанкционированных массовых мероприятиях, которые были совершены повторно.
Таким образом, лидеры правоцентристской коалиции, в которую входят ОГП, "За свободу" и БХД выйдут на свободу только в районе 19:30 минут 25 марта в День Воли, обратили внимание в пресс-службе БХД.
Соответственно, политики не смогут принять участие в ближайших мартовских акциях в Минске. Одна из них, разрешенная Мингорисполкомом, должна состояться 15 марта.
Кроме того, сегодня в Молодечно были рассмотрены административные дела еще нескольких активистов-участников акции. В частности, 7 суток ареста получила активистка БХД Ольга Ковалькова.
"Марш нетунеядцев" прошел в Молодечно в пятницу вечером. Оппозиционные политики были задержаны уже после того, как акция была объявлена завершенной. Ночь они провели в милиции. К зданию Молодеченского РОВД ночью приезжала депутат Палаты Представителей Анна Конопацкая, пыталсь получить информацию о причинах задержаниях и условиях содержания оппозиционных политиков.
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Таким сроком суд Молодечно наказал за организацию несанкционированной акции лидеров ОГП, БХД и движения "За свободу"; в результате они не смогут принять участие в...
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