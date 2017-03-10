11 марта в Минске умерла третья пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате. Информацию подтвердили на комбинате. Женщине было 52 года, ее после происшествия доставили в Минскую БСМП. В больнице заявили, что не могут комментировать состояние пострадавших.



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10 марта умерла 51-летняя работница комбината, также получившая серьезные ожоги при взрыве. Ее привезли в Минск после происшествия. На прошлой неделе умерла 44-летняя пострадавшая, которая проходила лечение в Гродненской БСМП.

Ранее врачи рассказывали, что состояние двух пациенток, которые проходили лечение в Гродно, тяжелое . Женщины были введены в состояние медикаментозной комы.

25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе после взрыва пылевоздушной смеси ожоги от 50% тела и выше получили 5 работниц в возрасте от 42 до 54 лет. Женщин госпитализировали , позже трех из них перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.