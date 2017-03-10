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Умерла третья из пяти пострадавших при взрыве на Скидельском сахарном комбинате
11.03.2017 20:11 — Новости Общества | Tut.by
11 марта в Минске умерла третья пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате. Информацию подтвердили на комбинате. Женщине было 52 года, ее после происшествия доставили в Минскую БСМП. В больнице заявили, что не могут комментировать состояние пострадавших.
10 марта
Ранее врачи рассказывали, что состояние двух пациенток, которые проходили лечение в Гродно,
25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе после
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.
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Женщине было 52 года, ее после происшествия доставили в Минскую БСМП. В больнице заявили, что не могут комментировать состояние пострадавших.
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