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"В Москве уровень не намного лучше". Какими тортами белорусы пытались удивить в "Президент-Отеле"

11.03.2017 21:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные в минском «Президент-Отеле» проходит конкурс кондитерского искусства Candy Battle, судьей на котором выступает в том числе известный российский специалист Ренат Агзамов. Мы посмотрели, чем белорусские кондитеры хотели удивить москвича. Как выглядят торты в виде популярного мема «Ждуна» или скелета на байке — в фоторепортаже TUT.BY.


В одном из залов «Президент-Отеля» в субботу выставили несколько десятков авторских тортов от белорусских кондитеров. Среди них были как специалисты с государственных хлебозаводов, так и частные лица. Все они боролись за призовые места. «Грезы любви», «Парящий утес», «Призрачный гонщик», «Этюд любви» — пестрели эпитетами названия тортов.





Победителей же выбирало жюри, в котором заседал и российский кондитер Ренат Агзамов, производящий торты в том числе для российских звезд и крупных компаний. После объявления результатов он подходил к каждому участнику и давал дельные советы. Агзамов пытался донести, что производство авторских тортов — это не только искусство, но и бизнес-модель. Кондитер должен быть рентабельным для компании, говорил он.




Во время обхода за Азгамовым ходила целая толпа девушек, которые его внимательно слушали и снимали на мобильники. Россиянин в свою очередь уделил время каждому кондитеру и общался с ними хоть и уважительно, но достаточно раскрепощенно. Звучало как «я хочу с тобой работать», так и «если бы вы были кондитером в моем цеху, я бы орал благим матом».


Но в итоге Азгамов вынес положительный вердикт происходящему. «В Москве уровень работ не намного лучше», — заявил он.





После этого участники конкурса под руководством россиянина нанесли крем на большой макет торта, чем мероприятие и завершилось. В воскресенье же в «Президент-Отеле» останется лишь около трети представленных в субботу работ, которые можно будет увидеть за 5 рублей.





 
 
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Как выглядят торты в виде популярного мема "Ждуна" или скелета на байке - в фоторепортаже TUT.BY.

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