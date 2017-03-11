В выходные в минском «Президент-Отеле» проходит конкурс кондитерского искусства Candy Battle, судьей на котором выступает в том числе известный российский специалист Ренат Агзамов. Мы посмотрели, чем белорусские кондитеры хотели удивить москвича. Как выглядят торты в виде популярного мема «Ждуна» или скелета на байке — в фоторепортаже TUT.BY.





В одном из залов «Президент-Отеля» в субботу выставили несколько десятков авторских тортов от белорусских кондитеров. Среди них были как специалисты с государственных хлебозаводов, так и частные лица. Все они боролись за призовые места. «Грезы любви», «Парящий утес», «Призрачный гонщик», «Этюд любви» — пестрели эпитетами названия тортов.













Победителей же выбирало жюри, в котором заседал и российский кондитер Ренат Агзамов, производящий торты в том числе для российских звезд и крупных компаний. После объявления результатов он подходил к каждому участнику и давал дельные советы. Агзамов пытался донести, что производство авторских тортов — это не только искусство, но и бизнес-модель. Кондитер должен быть рентабельным для компании, говорил он.









Во время обхода за Азгамовым ходила целая толпа девушек, которые его внимательно слушали и снимали на мобильники. Россиянин в свою очередь уделил время каждому кондитеру и общался с ними хоть и уважительно, но достаточно раскрепощенно. Звучало как «я хочу с тобой работать», так и «если бы вы были кондитером в моем цеху, я бы орал благим матом».





Но в итоге Азгамов вынес положительный вердикт происходящему. «В Москве уровень работ не намного лучше», — заявил он.













После этого участники конкурса под руководством россиянина нанесли крем на большой макет торта, чем мероприятие и завершилось. В воскресенье же в «Президент-Отеле» останется лишь около трети представленных в субботу работ, которые можно будет увидеть за 5 рублей.















