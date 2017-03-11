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"В Москве уровень не намного лучше". Какими тортами белорусы пытались удивить в "Президент-Отеле"
11.03.2017 21:49 — Новости Общества | Tut.by
В выходные в минском «Президент-Отеле» проходит конкурс кондитерского искусства Candy Battle, судьей на котором выступает в том числе известный российский специалист Ренат Агзамов. Мы посмотрели, чем белорусские кондитеры хотели удивить москвича. Как выглядят торты в виде популярного мема «Ждуна» или скелета на байке — в фоторепортаже TUT.BY.
В одном из залов «Президент-Отеля» в субботу выставили несколько десятков авторских тортов от белорусских кондитеров. Среди них были как специалисты с государственных хлебозаводов, так и частные лица. Все они боролись за призовые места. «Грезы любви», «Парящий утес», «Призрачный гонщик», «Этюд любви» — пестрели эпитетами названия тортов.
Но в итоге Азгамов вынес положительный вердикт происходящему. «В Москве уровень работ не намного лучше», — заявил он.
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Как выглядят торты в виде популярного мема "Ждуна" или скелета на байке - в фоторепортаже TUT.BY.
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