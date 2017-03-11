Коллекционеры из белорусской столицы собрали у себя дома уникальные экземпляры техники времен СССР. Пленочные магнитофоны и музыкальные центры дают самый лучший звук, уверены энтузиасты. В этом убедилась и корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Им есть что показать. Дмитрий Егер выделил целую комнату под винтажные магнитофоны 70-х и 80-х. У каждого из них - своя история.

Самый ценный раритет - «Филипс» 1968-го года. Это один из первых переносных магнитофонов, притом с радиоприемником. По словам нынешнего хозяина, когда-то принадлежал Юрию Гагарину. Всего здесь около 50-ти моделей. Почти все находятся в рабочем состоянии.

У Олега Мамаева дома своя коллекция . С Дмитрием они часто собираются вместе, наслаждаются звуком и ищут новые раритеты. Выбирают в основном на форумах и блошиных рынках. Что-то приносят знакомые.

«Это сплав точнейшей механики и сложнейшей электроники. И все это воедино создает шикарный звук, услышав который уже не могут поменять на что-либо другое», - уверяет коллекционер Олег Мамаев.

Пленочные кассеты, старые динамики - то немногое, что осталось от целой эпохи. Коллекционеры придумали, как поставить молодость на паузу - просто нужно нажать«плэй» на японском магнитофоне, о котором мечтали в детстве.