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Коллекционеры из Беларуси собирают аппаратуру времен СССР
12.03.2017 00:16 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Коллекционеры из белорусской столицы собрали у себя дома уникальные экземпляры техники времен СССР. Пленочные магнитофоны и музыкальные центры дают самый лучший звук, уверены энтузиасты. В этом убедилась и корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Им есть что показать. Дмитрий Егер выделил целую комнату под винтажные магнитофоны 70-х и 80-х. У каждого из них - своя история.
Самый ценный раритет - «Филипс» 1968-го года. Это один из первых переносных магнитофонов, притом с радиоприемником. По словам нынешнего хозяина, когда-то принадлежал Юрию Гагарину. Всего здесь около 50-ти моделей. Почти все находятся в рабочем состоянии.
У Олега Мамаева дома своя
«Это сплав точнейшей механики и сложнейшей электроники. И все это воедино создает шикарный звук, услышав который уже не могут поменять на что-либо другое», - уверяет коллекционер Олег Мамаев.
Пленочные кассеты, старые динамики - то немногое, что осталось от целой эпохи. Коллекционеры придумали, как поставить
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Любители старины по всей стране ищут пленочные магнитофоны 70-80-х годов прошлого века.
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