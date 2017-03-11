Во второе воскресенье Великого Поста Православная Церковь постановила совершать память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского (1296-1359).





Этот великий святой учил других тому, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих благодатным Своим светом, каким сиял Господь перед учениками на горе Фавор, и что этот свет несотворенный. Эту простую истину, изложенную в Священном Писании, святой Григорий доказывал одному западному богослову, который распространял ложное учение среди людей о нетварном свете.

И действительно, если задумаемся, то поймем, что есть свет телесный (видимый), а есть еще свет душевный (невидимый). Есть также и тьма телесная (видимая), и душевная (невидимая). Наше тело питается светом телесным (солнечным), а душа — светом невидимым. Бог и всякое познание Божие есть свет душевный, но незнание Бога есть тьма душевная.

Вера в Бога и жизнь по Его заповедям есть свет душевный, но неверие и всякого рода суеверия есть тьма душевная. Надежда на Бога и Его всеблагой промысел есть свет душевный, но надежда на одни человеческие силы есть тьма душевная. Нелицемерная любовь к Богу и ближнему есть свет душевный, но слепое самолюбие и любой эгоизм есть тьма душевная. Пост и умеренность есть свет душевный, но объедение и пьянство есть тьма душевная. Любовь к чистоте и целомудрию есть свет душевный, но блуд, прелюбодеяние и всякая нечистота есть тьма душевная. Милосердие и сострадание есть свет душевный, но жестокосердие есть тьма душевная. Любая добродетель есть свет душевный, но всякий грех есть тьма душевная.

«Я свет миру, — говорит Господь. — Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин.8,12). Будем же следовать за Христом и будем иметь свет в душе, о котором говорил и учил святой святитель Григорий Палама, чтобы и нам увидеть душевными глазами Светлое Воскресение Христово!

Священник Сергий МАРХОТКО,

настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы д. Васильчицы