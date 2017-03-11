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Готовимся к ЦТ: сколько придется потратить родителям

12.03.2017 07:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар — Sputnik. Родителям абитуриентов придется потратить на подготовку детей к централизованному тестированию от нескольких десятков до нескольких сотен рублей, убедился Sputnik.

Готовимся к ЦТ: сколько придется потратить родителям
© Sputnik Виталий Аньков
Регистрация на ЦТ начнется в Беларуси 2 мая

Вступительная кампания 2017 года традиционно пройдет летом: в июне абитуриенты будут сдавать ЦТ, в августе же начнется подача заявлений в университеты. Многие абитуриенты готовятся к поступлению в вузы за год или даже два, но некоторые начинают заниматься лишь за несколько месяцев до самого тестирования.

Sputnik изучил предложения белорусских книжных магазинов, чтобы узнать, сколько стоят сборники подготовки к ЦТ. Так, за небольшие сборники упражнений в среднем родителям абитуриентов придется заплатить от пяти до 12 рублей — пособия по трем предметам обойдутся приблизительно в 30 рублей.

Помимо сборников тестов, многие абитуриенты пользуются пособиями-репетиторами и справочниками по предметам для более углубленной подготовки. Такие издания стоят в среднем порядка 20-25 рублей, в зависимости от года издания и объема учебного материала. За дополнительные учебные пособия по трем предметам надо будет заплатить еще около 60-70 рублей, а если брать разные издания, плюс материалы из серии "в таблицах и схемах" — будет больше ста рублей.

Для подготовки к ЦТ многие обращаются и к репетиторам. Так, в Минске стоимость часа занятия у репетитора стоит порядка десяти-пятнадцати долларов — в зависимости от квалификации, опыта и популярности репетитора. Если заниматься по трем предметам с репетиторам раз в неделю по часу, то это будет стоить порядка 30-40 долларов, месяц — более 120 долларов. Курсы для абитуриентов стоят несколько меньше, с ними можно сэкономить на репетиторах до половины стоимости.

Таким образом, подготовка к централизованному тестированию может стоить для родителей от десятков до сотен белорусских рублей, а при усиленной учебе — и того дороже.

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Теги: Минск
 
 
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Только за сборники тестов родителям абитуриентов придется заплатить около 30 рублей.

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