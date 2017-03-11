МИНСК, 12 мар – Sputnik. Жители Скиделя в социальных сетях выражают соболезнования родным и близким женщины, умершей в больнице после взрыва на ОАО "Скидельский сахарный комбинат".



© Sputnik Алексей Куденко Умерла третья пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате

Третья из пострадавших скончалась в субботу 11 марта в Больнице скорой медицинской помощи в столице. За день до этого в той же больнице умерла 51-летняя работница комбината, а 4 марта в БСМП Гродно – 44-летняя женщина.

В социальных сетях жители Скиделя выражают соболезнования родным и близким умершей. В субботу 11 марта в городе был отменен ряд увеселительных мероприятий в связи с трауром.

"Очень тяжело нам, скидельчанам, а как тяжело родным и близким? Сил им и здоровья пережить такую утрату", – пишут жители города.

При этом пользователи настаивают на том, что гибель женщин – это результат преступной халатности на производстве. "Очень печально, когда по вине других гибнут люди, которые по халатности руководства выполняли свои рабочие обязанности", – считают скидельчане.

В настоящее время в больницах остаются две женщины, получившие тяжелые травмы при взрыве на предприятии: одна проходит лечение в Больнице скорой медицинской помощи в Минске, другая – в Гродно. Ранее медики неоднократно отмечали, что состояние пострадавших остается тяжелым.

Инцидент на ОАО в Скиделе произошел ночью 25 февраля: вспыхнула пылевоздушная смесь, в результате чего пять сотрудниц комбината получили ожоги и баротравмы, а затем были доставлены бригадами скорой в реанимацию. Позже троих пострадавших перевезли для лечения в Минск.

Как сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, следователи допросили руководителей и работников предприятия, изъяли документы по охране труда и технике безопасности, технологическую документацию по цеху, где был взрыв. УСК возбудил уголовное дело по факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

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