В июле в Беларуси пройдет второй Фестиваль семей усыновителей «Родные люди». Главная задача таких встреч — способствовать переходу общества от сохранения «тайны усыновления» к культуре открытого приёма детей в семьи.

О том, для кого нужен этот фестиваль и как на него попасть, что полезного несет фестиваль для семей усыновителей и для общества, а так же о культуре усыновления детей в наше стране, о мотивах усыновления и есть ли в этом корысть — в рамках проекта TUT.BY «Не стыдно спросить» рассказали координатор проекта «Фестиваль семей усыновителей», специалист по семейному устройству, психолог Ольга Головнева и родитель-усыновитель Александр Зарецкий

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