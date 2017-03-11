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Зачем нужен Фестиваль усыновителей и чем он помогает обществу
12.03.2017 10:49 — Новости Общества | Tut.by
В июле в Беларуси пройдет второй Фестиваль семей усыновителей «Родные люди». Главная задача таких встреч — способствовать переходу общества от сохранения «тайны усыновления» к культуре открытого приёма детей в семьи.
О том, для кого нужен этот фестиваль и как на него попасть, что полезного несет фестиваль для семей усыновителей и для общества, а так же о культуре усыновления детей в наше стране, о мотивах усыновления и есть ли в этом корысть — в рамках проекта TUT.BY
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В июле в Беларуси пройдет второй Фестиваль семей усыновителей "Родные люди". Главная задача таких встреч - способствовать переходу общества от сохранения "тайны...
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