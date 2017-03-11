МИНСК, 12 мар – Sputnik. Не реализованные к Международному женскому дню тюльпаны бесплатно предлагают забрать жителям Витебска – емкости с цветами выставили прямо на улицу.



© Sputnik / Виктор Толочко #ВамЛюбимые: минчанки и цветы в Международный женский день

Фото бесплатных цветов разместили жители Витебска в социальных сетях.

Сообщается, что тюльпаны, которые не продали торговцы к 8 Марта, жители города могут забрать на проспекте Фрунзе областного центра.

Сейчас, спустя три дня после праздника, цены на весенние цветы упали почти вдвое, тогда как утром 8 марта стоимость одного тюльпана у уличных торговцев достигала 2,5 рубля.