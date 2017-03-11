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Фотофакт: в Витебске бесплатно раздают цветы, не проданные к 8 Марта

12.03.2017 11:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Не реализованные к Международному женскому дню тюльпаны бесплатно предлагают забрать жителям Витебска – емкости с цветами выставили прямо на улицу.

Фотофакт: в Витебске бесплатно раздают цветы, не проданные к 8 Марта
© Sputnik / Виктор Толочко
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Фото бесплатных цветов разместили жители Витебска в социальных сетях.

Сообщается, что тюльпаны, которые не продали торговцы к 8 Марта, жители города могут забрать на проспекте Фрунзе областного центра.

Сейчас, спустя три дня после праздника, цены на весенние цветы упали почти вдвое, тогда как утром 8 марта стоимость одного тюльпана у уличных торговцев достигала 2,5 рубля.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Фото с бесплатными тюльпанами разместили в социальных сетях жители областного центра.

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