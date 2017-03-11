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Дрон-НЛО запустили над "Маршем нетунеядцев" в Бобруйске

12.03.2017 13:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Квадрокоптер запустили над собравшимися горожанами и представителями оппозиции в Бобруйске (Минская область), где в воскресенье проходит несанкционированная акция против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

Дрон-НЛО запустили над "Маршем нетунеядцев" в Бобруйске
© Sputnik Дмитрий Астахов
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Летающий над местом не разрешенного властями митинга аппарат вызвал сначала недоумение, потом веселье, а затем и возмущение среди митингующих. Участники акции строили предположения, кому он принадлежит, затем высказали версию, что таким образом правоохранительные органы ведут съемку акции, и стали возмущаться.

По различным неофициальным оценкам, на акции в центре Бобруйска присутствует 300-500 человек. Митингующие пришли с плакатами, на которых написаны критические замечания о декрете, а также требования его отменить. Среди собравшихся есть и представители белорусской оппозиции, они держат в руках бело-красно-белые флаги. У митингующих также есть громкоговорители, в которые они предлагают высказаться всем желающим.

Перед митингом представители правоохранительных органов предупредили собравшихся о том, что акция не санкционирована властями, а также о последствиях их действий в связи с этим.

Пока правоохранители не препятствуют участникам митинга высказывать свои мнения.

 
Теги: Минск
 
 
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Дрон, летающий над площадью, где проходит несанкционированная акция, вызвал веселье и возмущение в толпе, никто из собравшихся не знает, кому он принадлежит.

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