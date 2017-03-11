МИНСК, 12 мар – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь напомнило белорусским рыбакам, что выходить на лед сейчас крайне опасно.



© Фото: МЧС Беларуси Рыбак провалился под лед на Лукомльском озере в 1,5 км от берега

Распоряжениями местных властей в марте были введены запреты на выход на лед водоемов республики, однако рыбаки продолжают ходить на зимнюю рыбалку, несмотря на явную опасность. В субботу 11 марта сотрудники Чашникского РОЧС спасли на Лукомльском озере мужчину, который провалился под лед на расстоянии полутора километров от берега . Рыбак был госпитализирован.

"Напоминаем: лед уже на сегодняшний день рыхлый и непрочный, может провалиться под весом человека в любую минуту без предварительного потрескивания", – сказали в МЧС.

Там также задали любителям зимней рыбалки вопрос: что дороже – жизнь или улов?

В ведомстве напомнили, что человеку в холодной воде достаточно провести 15 минут, и "купание" может закончиться летальным исходом.