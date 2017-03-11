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МЧС рыбакам-экстремалам: что дороже – жизнь или улов?
12.03.2017 13:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь напомнило белорусским рыбакам, что выходить на лед сейчас крайне опасно.
© Фото: МЧС Беларуси
Распоряжениями местных властей в марте были введены запреты на выход на лед водоемов республики, однако рыбаки продолжают ходить на зимнюю рыбалку, несмотря на явную опасность. В субботу 11 марта сотрудники Чашникского РОЧС спасли на Лукомльском озере мужчину,
"Напоминаем: лед уже на сегодняшний день рыхлый и непрочный, может провалиться под весом человека в любую минуту без предварительного потрескивания", – сказали в МЧС.
Там также задали любителям зимней рыбалки вопрос: что дороже – жизнь или улов?
В ведомстве напомнили, что человеку в холодной воде достаточно провести 15 минут, и "купание" может закончиться летальным исходом.
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В ведомстве напомнили, что человеку в холодной воде достаточно провести 15 минут, и "купание" может закончиться летальным исходом.
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