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Строительство возле Куропат официально остановлено
12.03.2017 14:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Строительство бизнес-центра на улице Мирошниценко в Минске возле урочища Куропаты остановлено, сообщила на своей
© Sputnik/ Виктор Толочко
Активисты нескольких общественных объединений организовали в конце февраля возле стройплощадки временный лагерь, протестуя против возведения возле МКАД в непосредственной близости от Куропат торгового центра, – они препятствовали проведению работ и блокировали технику.
"Согласно полученной от Мингорисполкома информацией строительные работы на площадке по улице Мирошниченко остановлены", – написала Шепутько, цитируя полученный активистами инициативы ответ из Министерства культуры Беларуси.
В пятницу 10 марта состоялся суд над организатором акции по защите Куропат – лидером не зарегистрированной в Беларуси организации "Молодой фронт" Дмитрием Дашкевичем: он нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий был приговорен судом Советского района Минска
Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.
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За акцию уже был наказан лидер "Молодого фронта" – Дмитрию Дашкевичу дали трое суток ареста.
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