МИНСК, 12 мар – Sputnik. Строительство бизнес-центра на улице Мирошниценко в Минске возле урочища Куропаты остановлено, сообщила на своей странице в Facebook координатор инициативы "За спасение Куропат" Анна Шапутько.



© Sputnik/ Виктор Толочко Минкульт: не мы решаем судьбу строительства в Куропатах

Активисты нескольких общественных объединений организовали в конце февраля возле стройплощадки временный лагерь, протестуя против возведения возле МКАД в непосредственной близости от Куропат торгового центра, – они препятствовали проведению работ и блокировали технику. Противостояние вызвало широкий общественный резонанс, и в итоге застройщик прекратил на площадке работы.

"Согласно полученной от Мингорисполкома информацией строительные работы на площадке по улице Мирошниченко остановлены", – написала Шепутько, цитируя полученный активистами инициативы ответ из Министерства культуры Беларуси.

В пятницу 10 марта состоялся суд над организатором акции по защите Куропат – лидером не зарегистрированной в Беларуси организации "Молодой фронт" Дмитрием Дашкевичем: он нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий был приговорен судом Советского района Минска к трем суткам ареста .

Урочище Куропаты под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронены от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством. Здесь также установлен мемориальный знак от имени народа США, открытый в ходе визита в Беларусь президента США Билла Клинтона 15 января 1994 года.