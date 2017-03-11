В минском микрорайоне Сухарево на улице Мачульского прорвало трубопровод горячего водоснабжения, сообщили TUT.BY очевидцы. На месте работает аварийно-спасательная служба.

Фото: Инна Романчик







По предварительной информации, на устранение аварии уйдет несколько часов. При этом горячая вода в домах местных жителей есть.



