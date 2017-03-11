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В Сухарево прорвало трубопровод с горячей водой
12.03.2017 14:28 — Новости Общества | Tut.by
В минском микрорайоне Сухарево на улице Мачульского прорвало трубопровод горячего водоснабжения, сообщили TUT.BY очевидцы. На месте работает аварийно-спасательная служба.
Фото:
По предварительной информации, на устранение аварии уйдет несколько часов. При этом горячая вода в домах местных жителей есть.
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По предварительной информации, на устранение аварии уйдет несколько часов.
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