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В Сухарево прорвало трубопровод с горячей водой

12.03.2017 14:28 — Новости Общества | Tut.by  
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В минском микрорайоне Сухарево на улице Мачульского прорвало трубопровод горячего водоснабжения, сообщили TUT.BY очевидцы. На месте работает аварийно-спасательная служба.

Фото: Инна Романчик


По предварительной информации, на устранение аварии уйдет несколько часов. При этом горячая вода в домах местных жителей есть.


 
 
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По предварительной информации, на устранение аварии уйдет несколько часов.

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