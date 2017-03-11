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Задержанных в Орше журналистов отпустили из милиции

12.03.2017 14:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Журналисты Адарья Гуштын и Сергей Гудилин, задержанные в воскресенье на железнодорожном вокзале в Орше, куда они прибыли для освещения несанкционированной акции, отпущены из отделения милиции. 

Задержанных в Орше журналистов отпустили из милиции
© Sputnik Дмитрий Астахов
Организаторы "Марша нетунеядцев" в Орше: задержаны журналисты

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на организатором "Марша нетунеядцев", журналисты, представляющие белорусские СМИ – информационное агентство БелаПАН и газету "Наша Ніва", были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на железнодорожном вокзале и доставлены в ближайшее отделение милиции. Их попросили предъявить документы, удостоверяющие личность. В правоохранительных органах Sputnik информацию о задержании не подтвердили. 

"Нас выпустили. Милиция поработала, а мы не очень", – написал Гудилин в своем аккаунте в Twitter. https://twitter.com/SiarheiHudzilin/status/840879836239417344

Также сообщил о том, что его выпустили из отделения милиции, и журналист ресурса "Народные новости" Витебска Сергей Серебро.

"Да, нас отпустили около 12:55, на марш мы, конечно, не успели", – сказал Серебро Sputnik по телефону. 

Он также рассказал, что журналистов задержали якобы из-за того, что Орша является крупным железнодорожным узлом и здесь повышенные меры безопасности. "Нам сказали, что проверят по базам на предмет совершения преступлений и даже напоили чаем", – уточнил журналист.

По словам представителя витебского СМИ, после того как журналисты получили от милиции свои документы, правоохранители извинились перед ними за причиненные неудобства.

Несанкционированная акция протеста против декрета №3 началась в Орше в полдень в воскресенье. По различным неофициальным оценкам, в ней приняло участие от 300 до 400 человек. Милиция предупредила участников акции о том, что она не разрешена властями.

Для участия в акции в Оршу прибыли представители оппозиции, в том числе сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец. 

Как и в Бобруйске, над митингующими в Орше запускали дрон. 

Около 13:00 митингующие двинулись от центральной площади города к горисполкому, чтобы пообщаться о своих наболевших проблемах с представителями властей. Милиция не препятствовала движению участников акции.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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К этому времени несанкционированная акция в райцентре уже завершилась и на марш представители СМИ не попали.

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