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"Марш нетунеядцев" в Бресте собрал 100 человек и прошел спокойно

12.03.2017 14:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 12 мар – Sputnik. Четвертый по счету "Марш нетунеядцев" в Бресте собрал на площади Ленина, по приблизительным оценкам, около ста человек.

На акции присутствовали председатель Брестской областной организации БСДП Игорь Масловский, а также супруга активиста Андрея Шарендо, которого арестовали на пять суток за участие во втором марше.

"Андрей не может присоединиться к акции, потому находится дома, а во дворе дежурит милиция", – сказала в мегафон Полина Шарендо-Панасюк.

"Марш нетунеядцев" в Бресте собрал 100 человек и прошел спокойно
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Супруга активиста Андрея Шарендо Полина на акции в Бресте

После этого к участникам марша подошли представители милиции и предупредили, что акция не согласована с горисполкомом. "Мы пришли обменяться точками зрения. Где нарушения закона? Народ самоорганизовывается и собирается", – ответили правоохранителям протестующие.

После спора и негодования толпы сотрудники милиции ушли.

Брестчанин Виталий Казак пришел на площадь с предложениями для властей. Он развернул флаги города Бреста и предложил губернатору Анатолию Лису и мэру Александру Рогачуку посетить его микрорайон "Восток".

"Я планирую, чтобы чиновники выслушали меня. У меня обращения написаны. Покажу разруху в квартале, поговорим с ними о декрете. Я агитирую за порядок. Я хочу, чтобы мой сын жил в порядке, чтобы милиция нас охраняла, а чиновники нам служили. Никто же не собирается дестабилизировать обстановку", – выступил перед собравшимися Казак.

"Марш нетунеядцев" в Бресте собрал 100 человек и прошел спокойно
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Брестчанин Виталий Казак

В 13:00 протестующие пошли маршем по улице Пушкинской, повернули на Советскую и дошли до проспекта Машерова. Полина Шарендо-Панасюк сообщала прохожим в громкоговоритель, что здесь проходит акция против налога на "тунеядство". К концу пути в колонне осталось около 70 человек.

"Марш нетунеядцев" в Бресте собрал 100 человек и прошел спокойно
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Протестующие в Бресте

В прошлое воскресенье, 5 марта, во время протестов мэр Бреста встретился с протестующими. Почти тысяча участников марша в тот день прошла по городу в колонне во главе с анархистами.

 
Теги: Брест
 
 
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Акция против налога на "тунеядцев" в областном центре закончилась без происшествий.

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