БОБРУЙСК, 12 март – Sputnik, Юлия Балакирева. Несанкционированная акция против декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" прошла в воскресенье в Бобруйске на площади Победы, передает корреспондент Sputnik.

Собравшихся было около 300 человек, среди них немало людей пенсионного возраста и семей с маленькими детьми. На митинге присутствовали представители белорусской оппозиции и анархисты.

Выступающие, держа в руках плакаты с надписью "Нет – декрету, да – работе", требовали отмены документа.

"Нас не устраивает то, что декрет заморозили. Проблему это не решает. Работы нет. Я всю жизнь проработала, имею шестерых детей. А они не могут найти работу", – отметила пенсионерка Вера Валентиновна.

"Почему письма счастья об уплате налога не всем приносят? Например, цыганам их не приносили. Где справедливость?" – возмутилась еще одна бобруйчанка.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Участники несанкционированной акции в Бобруйске

Во время проведения митинга по громкой связи дважды прозвучало объявление о том, что с 11:00 до 14:00 в городском драмтеатре чиновники проводят прием граждан по разъяснению декрета № 3. Однако собравшиеся заглушали это объявление криком и аплодисментами.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Лозунги протестующих в Бобруйске

Представителей правоохранительных органов на мероприятии не было, задержания также не проводились.

"Марш" начался в 12:00 и длился около часа, после чего протестующие стали расходиться.

В прошлый раз "Марш нетунеядцев" проходил в Бобруйске 26 февраля. Тогда на мероприятии, которое состоялось возле здания горисполкома, собралось, по некоторым данным, до 1000 человек.