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Власти Бобруйска пригласили участников "Марша нетунеядцев" к диалогу

12.03.2017 15:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БОБРУЙСК, 12 март – Sputnik, Юлия Балакирева. Несанкционированная акция против декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" прошла в воскресенье в Бобруйске на площади Победы, передает корреспондент Sputnik.

Власти Бобруйска пригласили участников "Марша нетунеядцев" к диалогу
© flickr.com/ Volkmar Becher
Дрон-НЛО запустили над "Маршем нетунеядцев" в Бобруйске

Собравшихся было около 300 человек, среди них немало людей пенсионного возраста и семей с маленькими детьми. На митинге присутствовали представители белорусской оппозиции и анархисты. 

Выступающие, держа в руках плакаты с надписью "Нет – декрету, да – работе", требовали отмены документа.

"Нас не устраивает то, что декрет заморозили. Проблему это не решает. Работы нет. Я всю жизнь проработала, имею шестерых детей. А они не могут найти работу", – отметила пенсионерка Вера Валентиновна.

"Почему письма счастья об уплате налога не всем приносят? Например, цыганам их не приносили. Где справедливость?" – возмутилась еще одна бобруйчанка.

Власти Бобруйска пригласили участников "Марша нетунеядцев" к диалогу
© Sputnik/ Юлия Балакирева
Участники несанкционированной акции в Бобруйске

Во время проведения митинга по громкой связи дважды прозвучало объявление о том, что с 11:00 до 14:00 в городском драмтеатре чиновники проводят прием граждан по разъяснению декрета № 3. Однако собравшиеся заглушали это объявление криком и аплодисментами.

Власти Бобруйска пригласили участников "Марша нетунеядцев" к диалогу
© Sputnik/ Юлия Балакирева
Лозунги протестующих в Бобруйске

 

Представителей правоохранительных органов на мероприятии не было, задержания также не проводились.

"Марш" начался в 12:00 и длился около часа, после чего протестующие стали расходиться.

В прошлый раз "Марш нетунеядцев" проходил в Бобруйске 26 февраля. Тогда на мероприятии, которое состоялось возле здания горисполкома, собралось, по некоторым данным, до 1000 человек. 

 
 
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Во время проведения несанкционированной акции на площади Победы по громкой связи прозвучало объявление о том, что в драмтеатре проводится прием граждан...

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