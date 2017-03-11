«Гастроли» известного педиатра Евгения Комаровского для столичного Prime Hall не самый привычный формат. В этот раз места на диванчиках вместо девушек в вечерних платьях и на шпильках заняли будущие мамы с животиками, семейные парочки с детьми или бабушки с активной жизненной позицией. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, автор 15 книг об уходе за детьми выступал в Минске впервые. Так что несмотря на не самые дешевые билеты (ценник начинался от 50 рублей), зал собрать удалось.





— Дайте я сначала посмотрю, сколько мужчин к нам пришло, — начал встречу знаменитый доктор. Среди слушателей представителей сильного пола оказалось около 15%. — У вас ситуация примерно такая, как в России и Украине. Вот в Бишкеке на 500 человек пришло всего три папы, зато в Хельсинки 50% аудитории — мужчины. Это показывает отношение и интерес мужчин к тому, что в жизни с нашими детьми происходит. У нас считается, что питание, болезни, детсад — это мамская доля. Но это очень плохо, когда женщина остается один на один с дитем.





Как оказалось, родительские вопросы тоже имеют свою географию.

— Например, в Одессе каждый второй вопрос про внутричерепное давление, а в Кишиневе — про гомеопатию, — поделился наблюдениям Комаровский. — А вот в Минске — я с таким нигде не сталкивался — 80% вопросов про еду! Это тоже говорит о многом: такое у вас понимание того, как нужно любить ребенка.

TUT.BY выбрал самые интересные советы доктора Комаровского, которые были озвучены на встрече в Минске.

«Откуда возьмется аппетит, если ребенок весь день сидит на диване»

— Если ребенок вялый, бледный, лежит, смотрит в одну точку и говорит, что не хочет есть, то этим ребенком должен заниматься доктор. Если ребенок прыгает и скачет, но не ест, значит, у него нет аппетита. Аппетит — это готовность организма переварить еду, он появляется тогда, когда уровень глюкозы в крови начинает снижаться. Естественно, даже маленькая конфетка, повысив уровень глюкозы в крови, может надолго чувство аппетита притупить.





Но как только мозг подает сигнал, пищеварительная система начинает готовиться к приему пищи. Желудок накапливает соляную кислоту, печень накапливает желчь, которая будете переваривать жиры, поджелудочная железа вырабатывает ферменты, которые будете переваривать жиры, белки и углеводы. Кроме этого, кишечник активно освобождает место для будущей еды. Если у ребенка нет аппетита, значит, чего-то не хватает. Когда вы накормили ребенка, который есть не хочет, какие-то компоненты пищи будут не переварены. Отсюда газики, болит живот и так далее.

Чтобы был аппетит, во-первых, нужно предварительно не есть. Во-вторых, надо физически устать. А откуда возьмется аппетит у ребенка, который с конфетами или чипсами сидит на диване и смотрит телевизор? Или — когда он полдня был в школе, а потом еще полдня делал уроки?

Вопрос избирательного аппетита (не хочу овощи, а хочу сосиску) прекрасно решается чувством голода. Например, вы решили, что у вас на ужин сегодня рисовая каша с куриным мясом, а ребенок говорит: «Не буду». Вот в этот момент папа должен объяснить, что, если мама старалась, пришла с работы, приготовила, то есть два варианта: сказать спасибо и есть и сказать спасибо и не есть.

Не хочет есть — улыбнитесь и скажите: «Иди». Но при этом отказ от еды не должен менять ваш образ жизни. Например, вам не важно, поел ребенок или нет, если вы собирались идти гулять. Но важно, чтобы он не нашел ничего для подкрепления (конфеты, печенье и так далее — прим. TUT.BY). Не бойтесь оставить ребенка без еды.

«Попы детям не колют! Нигде и никогда»





Еще одна больная тема — методы лечения, которые нам достались из советского прошлого.

— Есть позиция Всемирной организации здравоохранения, которая звучит так: детям — детские лекарственные формы. Это — сиропы, капли, растворы, свечи. Но мы все равно стараемся дать детям таблетки, хотя так нигде не делают (…). А разделить таблетку пополам, не имея высшего фармакологического образования — об этом вообще речи не идет! Одна пятая таблетки — это как?! Или еще «купите лекарство, потолчите в порошок и на язык» — это только у нас, это из серии парить ноги или мазать барсучьим жиром.

Нет ни одной страны с цивилизованной системой здравоохранения, где люди знают, что такое внутримышечный укол ребенку. Попы детям не колют! Нигде! Никогда! Ни при каких болезнях. Если ребенок умирает, судороги, без сознания — внутривенно. Если ребенок в состоянии проглотить — детские лекарственные формы.

Или например, ВОЗ говорит: запретить растирание детей спиртосодержащими жидкостями. Это считается чуть ли не самым страшным врачебным преступлением. А у нас врач может посоветовать «ну разотрите по-быстрому водочкой». А вы вообще физику учили в школе? Спирт с поверхности кожи испаряется, уносит с собой тепло, охлаждает тем самым поверхность кожи. Сосуды кожи закрываются, отдача тепла изнутри уменьшается — температура кожи понижается, а температура внутренних органов увеличивается, а пока сосуды не успели закрыться, спирт через кожу всасывается в кровь. Был у нас ребенок с температурой, мы его намазали спиртом, у него отравление алкоголем, он благополучно спит после этого. Потом он попадает в больницу — кто виноват? Тяжелая болезнь!

«Открытая форточка и мытье полов не заменят увлажнитель воздуха»

— Мы все знаем, что влажность должна быть от 50% до 60%, а температура 18−20 градусов. Но минимум полгода у нас работает система отопления, которая высушивает воздух. Никакими открытыми форточками, никаким мытьем полов увлажнить воздух в этом случае нельзя.

И вот родился ребенок зимой, его принесли домой, в комнате сухой воздух, слизь в носу засохла, ребенок плохо дышит, что мама делает? Ее ж научили: «Надо в нос закапать молоко». Была сухая корочка, от молока она набухла, ребенок орет, потому что ему дышать нечем. Какой вывод мы делаем, когда ребенок орет? Он голодный! Начинают кормить. Или может он замерз? У него уже во рту сухо, но пить не дают, потому что написано в книжках, что нельзя поить на грудном вскармливании. Но если бы его принесли в комнату с температурой 18 и влажностью 50, то он бы спал всю ночь, а так он орет всю ночь, и весь день орет, мама не высыпается, молоко пропадает, папа шляется, жизнь кончается — и все потому, что они не могли купить увлажнитель воздуха!





Еще пример. Ваш ребенок пришел из детского сада или школы, у него шмыгает нос, легкая вирусная инфекция. И вот он лег спать в комнате, где сухо и тепло, под теплым одеялом, ночью он пропотел, сопли засохли, дышит ртом. Пытается кашлять — не получается. Что вы делаете? Даете отхаркивающие средства. Они увеличивают количество мокроты, а в комнате по-прежнему сухо и тепло. Мокрота засыхает, ее все больше, дышать все тяжелее — получаем бронхит, потом комочек слизи перекрывает бронх — начинается воспаление легких. А все потому, что не создали нормальные условия.

Организм ребенка совершенно не боится болеть вирусными инфекциями, для него это естественно. Вирусные инфекции — это тренировка иммунитета, это профилактика онкологии, аллергий и так далее. Известно, что назначение антибиотиков в течение первого года жизни на 50% увеличивает вероятность бронхиальной астмы, а вот частые вирусные инфекции на 50% уменьшают эту вероятность. Наша задача не лечить сразу, а создать условия, при которых организм с болезнью справится.

Почему в поликлинику нужно ходить втроем?





— Как человек, который лично не раз видел, что такое детская смерть от коклюша, менингита, гепатита, кори и так далее, я считаю, что вакцинация необходима. Меня это и привело в телевизор, когда в моем городе началась эпидемия дифтерии из-за того, что люди не прививались.

Но самый популярный родительский страх — после прививок и походов в поликлинику здоровые дети заболевают. Что делать?

— Ребенку 3 месяца, вы идете в поликлинику на прививку. Какова вероятность, что вы в очереди не встретите никого сопливого? Небольшая. Поэтому идите в поликлинику втроем — папа гуляет с дитем на улице, а мама пошла, заняла очередь, подошла очередь — позвонила. Зашли в здание, закапали в нос солевой раствор, сделали прививку, в течение 5 минут может быть анафилактическая реакция — вот и сидите 5 минут в кабинете, а не возле него. А потом еще полчаса погуляли возле поликлиники и вот так себя обезопасили.

Это вам кажется, что от коклюша никто не умирает, но это происходит каждый день. Потому что типичное осложнение — воспаление легких. Отсюда иллюзия, что болезни нету, а от нее прививают.

Мне нравится на счет вакцинации опыт Австралии: там положена помощь на ребенка 15 тысяч австралийских долларов, но если ребенок не привит, то денег не будет. 96% детей привиты в итоге.

Когда прекращать грудное вскармливание?

— Вы считаете, что если скажете — все, больше не будем, то ребенок на вас обидится, затаит злобу и в старости стакан воды не подаст. Грудное вскармливание, как и любой физиологический акт, невозможно, когда кому-то из участников плохо. Если одному хорошо, а второй вот уже полтора года не может выспаться, это неправильно. Больше всего на свете — больше, чем еда, питье, чистая одежда — ребенку нужна добрая, улыбающаяся, здоровая мама, которая любит папу.

Но мы прочитали, что ВОЗ поощряет грудное вскармливание до 2 лет и даже больше. Почему так говорят? Потому что есть огромное количество стран с низким уровнем гигиены, где сложности с доступом к чистой питьевой воде. Но мы живем в стране, где нет такого риска кишечных инфекций.

Я считаю, что правильно прекратить грудное вскармливание тогда, когда вам надоело или вы устали. Если вы докормили ребенка до 6 месяцев, оценка «хорошо», если до года — «отлично». Я считаю, что женщина, которая докормила ребенка до года, — это прекрасная мать, но я не считаю мачехой ту, у которой это не получается.

Сколько раз в год нужно «гонять» глистов?





— Когда мы говорим о глистах, то в этом у нас виноваты больше всего домашние питомцы. Если дома есть кошка или собака, то родители — бандиты, и надо 2 раза в год пить таблетки от глистов. Но глисты, которые живут у собак, живут именно у собак, у человека свои глисты — и они не пересекаются. Есть два исключения. Первое — это острицы — ими собаки не болеют, но дети могут заразить ими щенка. То есть все наоборот.

Второе исключение — токсокароз, но заразиться им непосредственно от собаки нельзя. Чаще всего с этим мы встречаемся на улице, когда наступили на что-то, пришли домой, не помыли обувь, ребенок руками потрогал и засунул руку в рот. В общем, в итоге оказалось, что заболеваемость токсокарозом не зависит от того, есть в доме собака или нет.

Что касается профилактики. ВОЗ делит все страны на три категории. В первой — страны с очень большим распространением глистов, там 2 раза в год нужно пить профилактически таблетки. Во второй находятся как правило теплые страны, где нужно пить лекарства раз в год. Беларусь относится к стране благополучной в этом отношении, значит, лекарства пить «на всякий случай» не надо. Если есть подозрение, то нужно сделать анализ и тогда уже лечить.

«В полгода ребенок должен спать один»

— Обращаюсь ко всем мужикам — не делите ни с кем ваше супружеское ложе. Сон вместе под одним одеялом — это путь к семейному счастью. У ребенка должно быть свое место. Пока ребенок маленький, пока мама кормит грудью, очень удобно иметь кроватку, которая стоит вплотную к кровати родителей. После того, как вы перестали кормить грудью, или после того, как ребенку исполнилось 3−4 месяца, он должен отселяться — кроватка должна отодвигаться. После полугода ребенок должен спать один, желательно в отдельной комнате.





Можно ли пользоваться зеленкой?

— А зачем? Это неэффективное средство, придумано, как краситель для ветрянки, чтоб люди знали, появились новые прыщи или нет. Во всем мире от ветрянки детей вакцинируют. А если есть заболевание, то следят затем, чтобы ребенок в этот период не потел, отправляют в душ, чтобы меньше чесалось, а у нас, наоборот, купать запрещают.

Опасно ли детям летать самолетом?

— Детям опасно летать первые 10 дней жизни. После родов у ребенка очень узкая слуховая труба, при посадке могут возникнуть серьезные проблемы с ушами.

Дальше никаких опасностей нет, и медицина знает, что делать. Когда сказали пристегнуть ремни, самолет идет на посадку, нужно закапать сосудосуживающие капли (на взлете это не работает). Кроме того, в самолете очень сухой воздух, один человек с соплями заражает всех, поэтому при полете более 1,5 часов нужно капать в нос обычные солевые капли. Так что нет в самолете такого риска, чтобы оставить ребенка на бабушку и поехать отдыхать одним.