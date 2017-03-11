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Оргкомитет БХД: в Орше задержан Павел Северинец

12.03.2017 16:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Правоохранительные органы в Орше после завершения несанкционированного "Марша нетунеядцев" задержали белорусского оппозиционного политика – сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павла Северинца, сообщается на сайте оргкомитета.

Оргкомитет БХД: в Орше задержан Павел Северинец
© flickr.com/ Kraina Belarus
Задержанных в Орше журналистов отпустили из милиции

Северинец принимал участие в несанкционированной акции в Орше и выступал перед собравшимися.

"В Орше после "Марша нетунеядцев" сотрудники ГАИ остановили машину, в которой находился сопредседатель БХД Павел Северинец, он был одним из выступающих на митинге. По последней информации, его машину остановили на улице Первомайской, возле школы №5, чтобы проверить документы", — сообщается на сайте.

Информацию о задержании подтвердил ответственный секретарь БХД Денис Садовский. 

Сайт БХД также сообщает, что Северинец дозвонился своей матери и сообщил ей, что уже находится в Оршанском РОВД. По его словам, вместе с ними находятся журналисты, а также один местный житель, который сам вскочил в милицейскую машину, чтобы поддержать оппозиционного политика. Всего, утверждает Северинец, включая его самого, задержаны пять человек.

Также, утверждает ресурс, утром воскресенья был задержан координатор БХД Евгений Онищенко, про которого пока ничего не известно. 

"Марши нетунеядцев" прошли в воскресенье 12 марта в Орше, Бобруйске и Бресте.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Его машину после завершения несанкционированной акции остановили на улице в Орше, политика доставили в Оршанский РОВД.

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