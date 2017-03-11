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Минчанка отдала за 10 км на такси $30: Байнет возмущен, профсоюз спокоен

12.03.2017 15:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Пользователи социальных сетей в воскресенье бурно обсуждают случай, произошедший накануне с жительницей Минска, которая заплатила за 10-километровую поездку по городу в такси более 60 рублей.

Минчанка отдала за 10 км на такси : Байнет возмущен, профсоюз спокоен
© flickr.com/ GörlitzPhotography
Недовольные поездкой на такси минчане избили водителя

О дорогой поездке на своей странице в Facebook рассказала жительница Минска Александра Рогач.

"Нахожу стоянку такси, спрашиваю: сколько будет стоить доехать до Воронянского? Таксист отвечает: по счетчику. Смотрю тариф: 2 рубля посадка, за 1 км 0,55 рубля. Ок! Усаживаю няню и ребенка, спокойно ухожу обратно в торговый центр. Через двадцать минут получила СМС от няни: поездка обошлась в 63 рубля, есть чек", – написала она.

При этом женщина подчеркивает, что это примерно в пять раз дороже, чем обычно. "Я вернулась на стоянку и встретила того самого таксиста. Оказалось, что я посмотрела тариф для инвалидов", – пишет минчанка.

Она обращает внимание, что информация о тарифах без льгот была написана мелким шрифтом – умышленно, для того, чтобы ввести пассажира в заблуждение.

Впоследствии на сайте столичного профсоюза таксистов "Центр" было размещено видеопояснение, в котором водитель такси Александр Стаховский (он же возглавляет профсоюз таксистов "Центр") приводит свои аргументы. В видеозаписи видно, как пассажирка знакомится с тарифами на поездку и затем уверенно садит няню с ребенком в автомобиль. Видеозапись сопровождает текстовый комментарий: "На няню есть деньги, а на такси нет?".

Сейчас в закрытом сообществе таксистов идет обсуждение этого случая. В большинстве его участники возмущены и шокированы этим случаем. Обсуждение случая идет и на многих белорусских новостных ресурсах. В комментариях к новости читатели рассказывают о том, как становились жертвами подобных водителей, когда поездка, к примеру, протяженностью в 3 километра, обходилась им в 20 рублей.

Корреспондент Sputnik также неоднократно сталкивался с подобными случаями именно у ТЦ "Замок". В частности, за поездку от торгового центра до улицы Одоевского таксисты просили не менее 20 рублей, в то время как поездка, сделанная через заказ такси по телефону или через электронный мессенджер, никогда не обходилась дороже 5-6 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Соглашаясь на поездку длиной в 10 километров, жительница столицы знакомилась с тарифами, предназначенными для инвалидов и ветеранов. Тарифы без льгот были написаны...

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