Акция была инициирована городской организацией профсоюза РЭП. Разрешение на нее от властей Бобруйска организаторы не получили, однако на несанкционированный митинг, который начался в полдень при участии нескольких сотен горожан, в итоге собралось не менее тысячи человек.





Участники заранее запаслись плакатами и растяжками, которые демонстрировали многочисленным журналистам. «Бобры не рабы», «Нет декрету № 3», «Баста», «Разам мы — сіла» — гласили народные лозунги. Сами бобруйчане живо обсуждали то, что происходит в стране, выкрикивая в толпу: «Как жить дальше? Денег нет, работы нет».

За несколько минут до начала акции на площадь представители горисполкома, приглашая людей посетить общественную приемную, которая в 11 часов начала работу в фойе областного театра, и обещая дать разъяснения по поводу декрета № 3. Голос в мегафоне буквально заглушил гул толпы, которая начала свистеть и скандировать: «Ганьба!».

— Не мешайте людям проводить мирную акцию, — выкрикнул мужчина средних лет. — Мы вас уже наслушались!





Несмотря на то, что организатором акции выступил профсоюз РЭП, митинг оказался стихийным. То и дело находились люди, которые пришли на площадь рассказать о наболевшем, и их тут же плотным кольцом окружали сочувствующие. Таких «очагов» образовалось несколько, некоторые женщины, делясь наболевшим, не скрывали слез.

— Пошла трудоустраиваться на биржу, так мне предложили 180 рублей зарплаты. Разве на эти деньги можно прожить? — возмущалась бобруйчанка Татьяна, добавляя, что искренне завидует пенсионерам, которые и детей вырастили, и живут на 350−400 рублей.

— А у нас, здоровых мужиков, зарплаты по сто долларов. Как на эти деньги семью прокормить? — вопрошал мужчина, который, по его словам, работает на ОАО «ФанДОК».





Митинг стихийный, явных лидеров нет. Люди по очереди высказывают претензии. Требуют отмены декрета № 3 и отставки президента. Кроме протестующих, много прессы.

Примерно через полчаса после начала акции среди протестующих прошла информация, что Галина Смирнова — председатель городской организации профсоюза РЭП и активистка ОГП, подававшая заявку на проведение митинга, — задержана сегодня в 11 утра возле своего дома правоохранителями. Эта новость вызвала волну возмущения среди горожан, которые несколько минут скандировали: «Свободу Галине Смирновой!». После этого митинг, который поначалу носил ярко выраженную социальную окраску, приобрел политический оттенок.





— У нас в стране — генетическое рабство! Нужна парламентская республика! — выкрикивала одна из участниц митинга. Рядом бобруйчане обступили мужчину в полосатой тюремной робе, который представился Григорием Грибом из Барановичей и сообщил, что приехал в Бобруйск поддержать активистов профсоюза РЭП. Мужчина рассказал, что на днях в Барановичах «за политику» была задержана его знакомая, потому он решил таким образов выразить свой протест.

Тем временем группа женщин пенсионного возраста вступила в спор с молодыми мужчинами, обзывая их тунеядцами и дармоедами.

— Мы за Лукашенко, он все правильно делает, — отстаивали свою точку зрения бобруйчанки. — А вы бы лучше шли работать!

— А куда? — парировали мужчины. — У нас в городе сейчас даже дворником не устроишься!





Поначалу митингующие планировали пройти колонной по улице Социалистической до райадминистрации Ленинского района, потом через Интернациональную свернуть на Советскую и выйти к зданию горисполкома на площади Ленина, чтобы передать властям очередную петицию. Однако в итоге отказались от этой затеи, отметив, что сегодня в исполкоме никто не работает.

— Ну не на двери же нам вешать свои требования?

В итоге около 13.30 участники митинга начали расходиться, а на площади осталось примерно 250−300 человек, в основном, пожилые женщины, которые рассуждали, что «на эту пенсию прожить невозможно». Акция прошла мирно и завершилась около 14 часов.





Тем временем в театре представители городских властей вели прием бобруйчан, которые хотели бы получить разъяснения по поводу декрета № 3. Желающих пообщаться с чиновниками оказалось немного, люди обсуждали не столько сам декрет, сколько наболевшие проблемы.

— Вы двадцать пятый садик знаете? Люстры видели на потолке? — пытал заместителя главы администрации Ленинского района Бобруйска Виталия Граховского 50-летний мужчина, представившийся Олегом Евгеньевичем. — Как вам они? Я их тоже видел, когда мне было три года!





Бобруйчанина интересовало, почему в дошкольном учреждении, которое, по его словам, скоро отметит полувековой юбилей, нет нормального ремонта.

— Где взять деньги на эти светильники? — вопросом на вопрос ответил Виталий Граховский.

— Я не знаю где, это ваша проблема. Вы нашли деньги на то, чтобы загородить танк, а на светильники нет? — распалялся бобруйчанин, заявляя, что его здесь «держат за дурака».

Мужчина рассказал, что у него двое взрослых детей, но в Бобруйске по специальности из-за невысокой зарплаты они трудоустраиваться не захотели, поэтому сейчас работают в России, где «их с руками оторвали».





Напомним, утром 11 марта на площади Победы появились заборы вокруг двух памятников. Стенды на них извещают, что на мемориалах проводится текущий ремонт, поэтому «проход запрещен».

Накануне «Марша нетунеядцев» в Бобруйске были задержаны активисты, которые, предположительно, расклеивали по городу листовки, призывающие горожан принять участие в акции. Кроме этого, 9 марта в офисе городской организации ОГП прошел обыск. Милицию интересовала печатная агитационная продукция.