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Съемочная группа телеканала "Белсат" задержана в Орше

12.03.2017 17:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Правоохранительные органы в Орше задержали съемочную группу телеканала "Белсат", которая прибыла в районный центр для освещения проходившего там в воскресенье "Марша нетунеядцев", сообщает сайт телеканала.

Съемочная группа телеканала "Белсат" задержана в Орше
© flickr.com/ Kraina Belarus
Задержанных в Орше журналистов отпустили из милиции

Журналисты вели онлайн-репортаж с проходившей несанкционированной акции, а затем, когда она завершилась, направились в Оршанский РОВД, куда ранее был доставлен оппозиционный политик Павел Северинец. В составе съемочной группы были видеооператор Александр Борозенко и журналист Екатерина Андреева.

"Борозенко отпустили через час, Андреевой угрожают арестом на 15 суток. В здание РОВД прибыли судьи", – сообщает телеканал.

На сайте отмечается, что в воскресенье съемочная группа телеканала "Белсат" была задержана в Бресте, где проходила аналогичная акция.

Ранее Sputnik сообщал, что в первой половине дня в Орше на железнодорожном вокзале были задержаны корреспонденты ряда белорусских СМИ. После выяснения их личностей и проверки документов журналистов отпустили.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Оператор был отпущен из РОВД спустя час, журналистке грозит административный арест на 15 суток. По данным телеканала, в РОВД прибыли судьи.

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