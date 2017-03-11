Власти планируют запретить продажу эллектронных сигарет несовершеннолетним, сообщает БЕЛТА со ссылкой на замглавного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Людмилу Наройчик.

Сейчас в стране не установлен возраст, с которого разрешена продажа электронных. Зачастую их покупают именно молодые люди. Проект обновленного декрета № 28 предусматривает запрет на продажу электронных сигарет лицам до 18 лет. Это позволит сократить потребление электронных сигарет подростками, считают разработчики поправок.

Людмила Наройчик отметила, что аэрозоль, который продуцируется электронными сигаретами, не является лишь «водяным паром», как часто утверждают продавцы этих изделий. Жидкости для курения опасны тем, что в их составе наряду с пропиленгликолем, глицерином и водой, содержатся никотин и другие токсичные вещества.

Специалисты предупреждают, что нельзя верить рекламе, которая утверждает, что благодаря электронным сигаретам можно избавиться от никотиновой зависимости. Нередко люди «подсаживаются» именно на электронные сигареты, содержащие никотин, а потом переходят на обычные сигареты или употребляют и первые, и вторые.

Сегодня продажа электронных систем курения, содержащих никотин, запрещена в 13 странах, в 59 странах регулируется их оборот. Запрет на рекламу, продвижение и спонсорство в отношении электронных сигарет введены в 39 странах, где проживает 31% мирового населения. Использование в общественных помещениях запрещено в 30 странах.