РОГАЧЕВ, 12 март – Sputnik. Около 200 человек собралось у центральной площади Рогачева на несанкционированной акции против отмены декрета о "тунеядстве", мероприятие длилось почти два часа.

Как передает из Рогачева корреспондент Sputnik, первые полчаса на площади у здания местного райисполкома стояло около 80 человек. Параллельно люди организовывались у местного рынка, оттуда к площади в 16:40 пришла колонна – более сотни недовольных.

Среди собравшихся было много пожилых людей. Организовавшись в небольшие группы, они обсуждали не только декрет "О предупреждении социального иждивенчества", но и вообще свою жизнь. Некоторые пенсионеры вспоминали молодость, послевоенные годы. Говорили, что работа у них была всегда.

Немногочисленность участников акции сами рогачевцы связывают с особым вниманием к их городу республиканского и областного начальства. В январе в райцентре провел прием граждан по личным вопросам первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков, а несколько дней назад жалобы рогачевцев выслушал губернатор Гомельщины Владимир Дворник.

После визита Рыженкова работу нашел даже местный активист Денис Дашкевич – 1 марта он возглавил центр культуры и досуга в деревне Поболово. Сегодня, в воскресенье, у молодого руководителя рабочий день, поэтому на площади его не было.

За два часа акции так и не удалось понять, были ли у протестующих лидеры. Никто не взял в руки мегафон и не озвучил никаких требований властям.

Участники марша активно давали интервью журналистам. Пожилой рогачевец, бывший преподаватель местного колледжа, пришел поддержать протестующих, так как его не устраивает размер пенсии.

"Я вынужден на всем экономить. Не могу со своей пенсии купить себе хорошую книгу, что уж говорить о дорогих лекарствах", – признался участник акции протеста.

Мужчина средних лет заявил, что пришел на площадь высказать свою позицию.

"Никто не собирается дестабилизировать ситуацию в стране. Майдан Беларуси не нужен! Мы очень надеемся, что активность народа побудит власти навести порядок в стране", – озвучил позицию рогачевец.

В рогачевском райисполкоме сообщили, что не получали заявки на проведение митинга, поэтому и отменять было нечего. Все два часа обстановка у площади была тихой, за порядком следили сотрудники милиции в штатском. Ближе к 18:00 митингующие разошлись.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 марта принял решение приостановить взыскание налога, однако отменять декрет не стал, так как за это время документ должен быть доработан.