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В Мозыре появилось исчезнувшее из Минска граффити "Это я автор налога на безработных"

12.03.2017 19:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В Мозыре появились граффити с изображениями Марианны Щеткиной и Михаила Мясниковича и надписями «Это я автор налога на безработных», «Это я повысил коммуналку, а зарплаты нет». Напомним, раньше аналогичное граффити со Щеткиной было замечено в Минске, но его быстро закрасили.

«В воскресенье с самого утра в районе рынка были обнаружены портреты вот таких вот товарищей. Видимо, мы их будем знать в лицо», — написано в группе «Мозырь» во «ВКонтакте».

Напомним, 5 марта аппликация с надписью «Это я автор налога на безработных» и изображением Марианны Щеткиной, ныне члена Совета Республики, а раньше министра труда и социальной защиты, появилась на заборе в Минске. Автор граффити неизвестен. Впрочем, и работа его исчезла со стены уже через пару часов: ее оперативно закрасили коммунальные службы.

На следующий день на месте граффити появилась надпись «Ну вы же сами все понимаете», но и ее тоже замаскировали.

В новости про минское граффити TUT.BY справедливости ради отметил, что идейным автором налога на тунеядство является бывший премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Впервые эта идея была им озвучена 12 июля 2013 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В Мозыре появились граффити с изображениями Марианны Щеткиной и Михаила Мясниковича и надписями "Это я автор налога на безработных", "Это я повысил коммуналку, а...

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