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Воскресенье "нетунеядцев": митинги, дроны, задержания и реакция властей

12.03.2017 19:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 мар – Sputnik. Несанкционированные акции против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" прошли в воскресенье сразу в четырех городах Беларуси – в Бресте, Бобруйске, Орше и Рогачеве. 

Самыми многочисленными были акции в Орше и Бобруйске, в Бресте и Рогачеве "марши нетунеядцев" прошли спокойно и без происшествий. До акции в Орше и сразу после нее правоохранительные органы задерживали журналистов и некоторых оппозиционных активистов.

Sputnik анализирует, каким было "нетунеядское" воскресенье в стране.

Бобруйск: дрон-НЛО, лозунг про "бобров" и приглашение к диалогу

Акция в Бобруйске началась в полдень, и в самом ее разгаре в райцентре на площади собрались, по неофициальным оценкам, 300-500 человек, однако белорусские оппозиционные СМИ насчитали несколько больше участников. 

Митингующие пришли с плакатами, на которых написаны критические замечания о декрете, а также требования его отменить. Был также и плакат с надписью "Бобры – не рабы".

Среди собравшихся были и представители белорусской оппозиции, они держали в руках бело-красно-белые флаги. У митингующих также были громкоговорители, в которые они предлагали высказаться всем желающим.

Воскресенье "нетунеядцев": митинги, дроны, задержания и реакция властей
© Sputnik/ Юлия Балакирева
Власти Бобруйска пригласили участников "Марша нетунеядцев" к диалогу

Перед митингом представители правоохранительных органов предупредили собравшихся о том, что акция не санкционирована властями, а также о последствиях их действий в связи с этим. 

Во время "марша" над собравшимися горожанами и представителями оппозиции запустили квадрокоптер. Летающий над местом не разрешенного властями митинга аппарат вызвал сначала недоумение, потом веселье, а затем и возмущение среди митингующих. Участники акции строили предположения, кому он принадлежит, затем высказали версию, что таким образом правоохранительные органы ведут съемку акции, и стали возмущаться.

Во время проведения митинга по громкой связи дважды прозвучало объявление о том, что с 11:00 до 14:00 в городском драмтеатре чиновники проводят прием граждан по разъяснению декрета. Однако собравшиеся заглушали это объявление криком и аплодисментами. 

"Марш" начался в 12:00 и длился около часа, после чего протестующие стали расходиться. 

В прошлый раз "Марш нетунеядцев" проходил в Бобруйске 26 февраля. Тогда на мероприятии, которое состоялось возле здания горисполкома, собралось, по некоторым данным, до тысячи человек.

Орша: задержания журналистов и несостоявшийся марш в горисполком

Несанкционированная акция протеста против декрета №3 началась в Орше в полдень в воскресенье. По различным неофициальным оценкам, в ней приняло участие от 300 до 400 человек, однако затем, по оценке оппозиционных телеканалов, количество участников было увеличено до тысячи.

Воскресенье "нетунеядцев": митинги, дроны, задержания и реакция властей
© Sputnik Дмитрий Астахов
Организаторы "Марша нетунеядцев" в Орше: задержаны журналисты

Как и в Бобруйске, милиция предупредила участников акции о том, что она не разрешена властями. 

Для участия в акции в Оршу прибыли представители оппозиции, в том числе сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец. 

Так же, как и в Бобруйске, над митингующими в Орше запускали дрон. 

Около 13:00 митингующие двинулись от центральной площади города к горисполкому, чтобы пообщаться о своих наболевших проблемах с представителями властей. Милиция не препятствовала движению участников акции. Однако на пути к городской администрации большинство протестующих разошлись по домам.

В воскресенье в Орше также прошли задержания в связи с акцией.

Незадолго до ее начала на железнодорожном вокзале были задержаны журналисты, представляющие белорусские СМИ – информационное агентство БелаПАН и газету "Наша Ніва" Адарья Гуштын и Сергей Гудилин. Они были доставлены в ближайшее отделение милиции. Их попросили предъявить документы, удостоверяющие личность. 

Спустя некоторое время журналистов отпустили.

Воскресенье "нетунеядцев": митинги, дроны, задержания и реакция властей
© Sputnik / Виктор Толочко
Оргкомитет БХД: в Орше задержан Павел Северинец

О своем задержании и освобождении после проверки документов сообщил и журналист ресурса "Народные новости" Витебска Сергей Серебро. Он также рассказал, что журналистов задержали якобы из-за того, что Орша является крупным железнодорожным узлом и здесь повышенные меры безопасности. По словам представителя витебского СМИ, после того как журналисты получили от милиции свои документы, правоохранители извинились перед ними за причиненные неудобства. 

Уже после завершения акции в Орше были задержаны журналисты съемочной группы телеканала "Белсат": видеооператор Александр Борозенко и журналист Екатерина Андреева. За некоторое время до их задержания правоохранительные органы задержали и доставили в Оршанский РОВД оппозиционного политика Павла Северинца

Спустя примерно час видеооператора Борозенко из милиции отпустили, Андреевой, по заявлению телеканала, угрожали административным арестом на 15 суток. Телеканал также отмечал, что в здание РОВД прибыли судьи.

Брест и Рогачев: все спокойно

Четвертый по счету "Марш нетунеядцев" в Бресте собрал на площади Ленина, по приблизительным оценкам, около ста человек. На акции присутствовали председатель Брестской областной организации БСДП Игорь Масловский, а также супруга активиста Андрея Шарендо, которого арестовали на пять суток за участие во втором марше.

Воскресенье "нетунеядцев": митинги, дроны, задержания и реакция властей
© Sputnik / Дмитрий Босак.
"Марш нетунеядцев" в Бресте собрал 100 человек и прошел спокойно

В 13:00 протестующие пошли маршем по улице Пушкинской, повернули на Советскую и дошли до проспекта Машерова. Полина Шарендо-Панасюк сообщала прохожим в громкоговоритель, что здесь проходит акция против налога на "тунеядство". К концу пути в колонне осталось около 70 человек. 

В прошлое воскресенье, 5 марта, во время протестов мэр Бреста встретился с протестующими. Почти тысяча участников марша в тот день прошла по городу в колонне во главе с анархистами.

Несанкционированная акция протеста в Рогачеве началась в 16:00, пока нет даже экспертных оценок о том, сколько людей она собрала. Однако, как отмечали участники акции, на нее прибыли не только жители Рогачева, но и люди из Гомеля и Жлобина, расположенных неподалеку.

Люди собирались как на центральной площади города, так и возле здания городской администрации.

Примерно через два часа после начала акции в Рогачеве ее участники разошлись. Милиция не препятствовала их действиям, обошлось без происшествий.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Несанкционированные акции в воскресенье прошли в Бресте, Бобруйске, Орше и Рогачеве, над митингующими запускали дроны, чиновники устраивали приемы...

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