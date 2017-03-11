МИНСК, 12 мар – Sputnik. Несанкционированные акции против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" прошли в воскресенье сразу в четырех городах Беларуси – в Бресте, Бобруйске, Орше и Рогачеве.

Самыми многочисленными были акции в Орше и Бобруйске, в Бресте и Рогачеве "марши нетунеядцев" прошли спокойно и без происшествий. До акции в Орше и сразу после нее правоохранительные органы задерживали журналистов и некоторых оппозиционных активистов.

Sputnik анализирует, каким было "нетунеядское" воскресенье в стране.

Бобруйск: дрон-НЛО, лозунг про "бобров" и приглашение к диалогу

Акция в Бобруйске началась в полдень, и в самом ее разгаре в райцентре на площади собрались, по неофициальным оценкам, 300-500 человек, однако белорусские оппозиционные СМИ насчитали несколько больше участников.

Митингующие пришли с плакатами, на которых написаны критические замечания о декрете, а также требования его отменить. Был также и плакат с надписью "Бобры – не рабы".

Среди собравшихся были и представители белорусской оппозиции, они держали в руках бело-красно-белые флаги. У митингующих также были громкоговорители, в которые они предлагали высказаться всем желающим.

Перед митингом представители правоохранительных органов предупредили собравшихся о том, что акция не санкционирована властями, а также о последствиях их действий в связи с этим.

Во время "марша" над собравшимися горожанами и представителями оппозиции запустили квадрокоптер . Летающий над местом не разрешенного властями митинга аппарат вызвал сначала недоумение, потом веселье, а затем и возмущение среди митингующих. Участники акции строили предположения, кому он принадлежит, затем высказали версию, что таким образом правоохранительные органы ведут съемку акции, и стали возмущаться.

Во время проведения митинга по громкой связи дважды прозвучало объявление о том, что с 11:00 до 14:00 в городском драмтеатре чиновники проводят прием граждан по разъяснению декрета. Однако собравшиеся заглушали это объявление криком и аплодисментами.

"Марш" начался в 12:00 и длился около часа, после чего протестующие стали расходиться.

В прошлый раз "Марш нетунеядцев" проходил в Бобруйске 26 февраля. Тогда на мероприятии, которое состоялось возле здания горисполкома, собралось, по некоторым данным, до тысячи человек.

Орша: задержания журналистов и несостоявшийся марш в горисполком

Несанкционированная акция протеста против декрета №3 началась в Орше в полдень в воскресенье. По различным неофициальным оценкам, в ней приняло участие от 300 до 400 человек, однако затем, по оценке оппозиционных телеканалов, количество участников было увеличено до тысячи.

Как и в Бобруйске, милиция предупредила участников акции о том, что она не разрешена властями.

Для участия в акции в Оршу прибыли представители оппозиции, в том числе сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец.

Так же, как и в Бобруйске, над митингующими в Орше запускали дрон.

Около 13:00 митингующие двинулись от центральной площади города к горисполкому, чтобы пообщаться о своих наболевших проблемах с представителями властей. Милиция не препятствовала движению участников акции. Однако на пути к городской администрации большинство протестующих разошлись по домам.

В воскресенье в Орше также прошли задержания в связи с акцией.

Незадолго до ее начала на железнодорожном вокзале были задержаны журналисты , представляющие белорусские СМИ – информационное агентство БелаПАН и газету "Наша Ніва" Адарья Гуштын и Сергей Гудилин. Они были доставлены в ближайшее отделение милиции. Их попросили предъявить документы, удостоверяющие личность.

Спустя некоторое время журналистов отпустили .



© Sputnik / Виктор Толочко Оргкомитет БХД: в Орше задержан Павел Северинец

О своем задержании и освобождении после проверки документов сообщил и журналист ресурса "Народные новости" Витебска Сергей Серебро. Он также рассказал, что журналистов задержали якобы из-за того, что Орша является крупным железнодорожным узлом и здесь повышенные меры безопасности. По словам представителя витебского СМИ, после того как журналисты получили от милиции свои документы, правоохранители извинились перед ними за причиненные неудобства.

Уже после завершения акции в Орше были задержаны журналисты съемочной группы телеканала "Белсат" : видеооператор Александр Борозенко и журналист Екатерина Андреева. За некоторое время до их задержания правоохранительные органы задержали и доставили в Оршанский РОВД оппозиционного политика Павла Северинца .

Спустя примерно час видеооператора Борозенко из милиции отпустили, Андреевой, по заявлению телеканала, угрожали административным арестом на 15 суток. Телеканал также отмечал, что в здание РОВД прибыли судьи.

Брест и Рогачев: все спокойно

Четвертый по счету "Марш нетунеядцев" в Бресте собрал на площади Ленина, по приблизительным оценкам, около ста человек. На акции присутствовали председатель Брестской областной организации БСДП Игорь Масловский, а также супруга активиста Андрея Шарендо, которого арестовали на пять суток за участие во втором марше.

В 13:00 протестующие пошли маршем по улице Пушкинской, повернули на Советскую и дошли до проспекта Машерова. Полина Шарендо-Панасюк сообщала прохожим в громкоговоритель, что здесь проходит акция против налога на "тунеядство". К концу пути в колонне осталось около 70 человек.

В прошлое воскресенье, 5 марта, во время протестов мэр Бреста встретился с протестующими. Почти тысяча участников марша в тот день прошла по городу в колонне во главе с анархистами.

Несанкционированная акция протеста в Рогачеве началась в 16:00, пока нет даже экспертных оценок о том, сколько людей она собрала. Однако, как отмечали участники акции, на нее прибыли не только жители Рогачева, но и люди из Гомеля и Жлобина, расположенных неподалеку.

Люди собирались как на центральной площади города, так и возле здания городской администрации.

Примерно через два часа после начала акции в Рогачеве ее участники разошлись. Милиция не препятствовала их действиям, обошлось без происшествий.