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До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 марта

12.03.2017 20:30 — Новости Общества | Tut.by  
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До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник прогнозируется облачная с прояснениями погода. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по западу пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер ожидается северо-восточный, слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем будет 5−10 градусов тепла.

В связи с теплой погодой на реках и водоемах активно тает лед, поэтому выходить на него нельзя, предупреждают синоптики.

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До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

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