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"Народ превратился в кулак". Как прошел "Марш нетунеядцев" в Орше
12.03.2017 20:42 — Новости Общества | Tut.by
Родина Владимира Короткевича — Орша — город дерзкий, боевой и исторически протестный. «Слава Оршы ўжо ня горша» — поется в народной песне, посвященной славной победе воинов ВКЛ над московским войском 8 сентября 1514 года. А в новейшей истории, 25 апреля 1991 года, жители города на Днепре на день
Примерно с полтысячи оршанцев собрались к часу дня на площади возле памятника Ленину и Дома торговли. Из установленных накануне акции звукоусилителей на весь центр города неслась российская попса.
Из-за этого практически никто не слышал, что говорят ораторы, среди которых был сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.
По пути люди скандировали: «Нет декрету № 3! Лукашенко, уходи!», «Жыве Беларусь!», «Уладу народу!», «Далоў халуёў!», «Не бойцеся», «Солидарность!» и т.д.
По дороге к протестующим присоединялись другие горожане. К моменту, когда колонна пришла к райисполкому, в ней уже было около 1000 человек.
По оценке Игоря Казмерчака, председателя местной организации БНФ и редактора сайта orsha.eu, столько людей не выходило на улицу в Орше с 1991 года, когда протестующие горожане заблокировали железную дорогу.
На ступеньках здания райисполкома митингующих встретил заместитель председателя райисполкома Олег Смирновский.
Смирновский предложил пройти внутрь здания и обсудить декрет. Но народ освистал его и стал требовать:
— Пусть выходит Лисовский! (Николай Лисовский, мэр Орши. — Прим. TUT.BY)
Но мэр города не появился. Тогда его заместителю передали резолюцию с требованием провести круглый стол «по обсуждению насущных проблем нашего региона» с участием представителей гражданского общества. Олег Смирновский покинул ступеньки здания.
Местный правозащитник Василий Береснев показал народу символическое «извещение об оплате налога на тунеядство» и демонстративно порвал его. Раздались аплодисменты.
Слово взял Павел Северинец:
— Людзі не могуць пракарміць свае сем'і. Дэкрэт № 3 стаў апошняй кропляй. Мы патрабуем, каб гэты рэжым-банкрот сышоў! Сыходзь!
— Сыходзь! Сыходзь! Сыходзь! — горячо подхватил народ.
— Ці патрэбны нам дэкрэт? — спросил Северинец.
— Нет! — кричит толпа.
— Ці патрэбныя нам Лукашэнка, Кабякоў, Качанава, Лісоўскі?
— Нет!
— Улада ўбачыла, што народ, які раней быў падобны на разрозненую пяцярню, стаў кулаком. Улада баіцца! — заявил Павел Северинец.
— Адстаўка! Адстаўка! Адстаўка! — громко закричал народ.
Эхо этого политического требования, казалось, слышали на окраинах Орши.
— Орша, уставай! — воззвал Северинец, уроженец этого города.
— Орша, уставай! — дружно откликнулись земляки.
Под конец митинга Северинец призвал оршанцев присоединяться к акциям протеста в Минске:
— Вырашацца ўсё будзе ў сталіцы. Мы павінны праявіць салідарнасць.
Один из местных активистов попросил людей, чтобы 26 марта они снова вышли на протест и на этот раз взяли с собой кастрюли и ложки.
В 14 часов протестующие начали расходиться. Вскоре последовала
В течение часа, пока шла акция, в центре Орши практически не было интернет-связи.
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На ступеньках здания райисполкома митингующих встретил заместитель председателя райисполкома Олег Смирновский. Он предложил пройти внутрь здания и обсудить...
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