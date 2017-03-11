Родина Владимира Короткевича — Орша — город дерзкий, боевой и исторически протестный. «Слава Оршы ўжо ня горша» — поется в народной песне, посвященной славной победе воинов ВКЛ над московским войском 8 сентября 1514 года. А в новейшей истории, 25 апреля 1991 года, жители города на Днепре на день заблокировали железную дорогу — это был демарш против резкого повышения цен. 12 марта 2017-го Орша снова удивила Беларусь сплоченностью своих жителей. На Центральную площадь здесь вышло около 1000 человек — это наибольшее количество протестующих против декрета № 3 на «Маршах нетунеядцев» в райцентрах страны . Кроме Орши, сегодня они также прошли в Бобруйске, Бресте и Рогачеве. Город на Днепре также отметился в новостях самым большим количеством задержанных .





Примерно с полтысячи оршанцев собрались к часу дня на площади возле памятника Ленину и Дома торговли. Из установленных накануне акции звукоусилителей на весь центр города неслась российская попса.

Из-за этого практически никто не слышал, что говорят ораторы, среди которых был сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.







После непродолжительного митинга на Центральной площади люди решили идти дальше — к райисполкому. Туда, где народному общению не помешает громкая музыка и где есть возможность увидеть представителей власти.

По пути люди скандировали: «Нет декрету № 3! Лукашенко, уходи!», «Жыве Беларусь!», «Уладу народу!», «Далоў халуёў!», «Не бойцеся», «Солидарность!» и т.д.





По дороге к протестующим присоединялись другие горожане. К моменту, когда колонна пришла к райисполкому, в ней уже было около 1000 человек.

По оценке Игоря Казмерчака, председателя местной организации БНФ и редактора сайта orsha.eu, столько людей не выходило на улицу в Орше с 1991 года, когда протестующие горожане заблокировали железную дорогу.

На ступеньках здания райисполкома митингующих встретил заместитель председателя райисполкома Олег Смирновский.



Олег Смирновский





Смирновский предложил пройти внутрь здания и обсудить декрет. Но народ освистал его и стал требовать:

— Пусть выходит Лисовский! (Николай Лисовский, мэр Орши. — Прим. TUT.BY)

Но мэр города не появился. Тогда его заместителю передали резолюцию с требованием провести круглый стол «по обсуждению насущных проблем нашего региона» с участием представителей гражданского общества. Олег Смирновский покинул ступеньки здания.

Местный правозащитник Василий Береснев показал народу символическое «извещение об оплате налога на тунеядство» и демонстративно порвал его. Раздались аплодисменты.



Василий Береснев рвет символическое извещение.

Слово взял Павел Северинец:

— Людзі не могуць пракарміць свае сем'і. Дэкрэт № 3 стаў апошняй кропляй. Мы патрабуем, каб гэты рэжым-банкрот сышоў! Сыходзь!

— Сыходзь! Сыходзь! Сыходзь! — горячо подхватил народ.

— Ці патрэбны нам дэкрэт? — спросил Северинец.

— Нет! — кричит толпа.

— Ці патрэбныя нам Лукашэнка, Кабякоў, Качанава, Лісоўскі?

— Нет!



Павел Северинец

— Улада ўбачыла, што народ, які раней быў падобны на разрозненую пяцярню, стаў кулаком. Улада баіцца! — заявил Павел Северинец.

— Адстаўка! Адстаўка! Адстаўка! — громко закричал народ.

Эхо этого политического требования, казалось, слышали на окраинах Орши.

— Орша, уставай! — воззвал Северинец, уроженец этого города.

— Орша, уставай! — дружно откликнулись земляки.









Под конец митинга Северинец призвал оршанцев присоединяться к акциям протеста в Минске:

— Вырашацца ўсё будзе ў сталіцы. Мы павінны праявіць салідарнасць.

Один из местных активистов попросил людей, чтобы 26 марта они снова вышли на протест и на этот раз взяли с собой кастрюли и ложки.

В 14 часов протестующие начали расходиться. Вскоре последовала волна задержаний — среди тех, кем заинтересовались правоохранительные органы, были Павел Северинец и ряд журналистов. Задерживали также жителей Орши и местных демократических активистов, сообщает портал orsha.eu. В целом с утра 12 марта, по открытым данным , задержали около 10 человек.

В течение часа, пока шла акция, в центре Орши практически не было интернет-связи.

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