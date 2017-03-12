Хоккейная команда «Грифоны», за которую играет младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко, стала победителем турнира «Золотая шайба» в младшей возрастной группе, передает РИА «Новости» .

«Грифоны» становятся победителями этого турнира уже второй год подряд.

Финальная игра прошла в воскресенье с командой «Медведь». Счет встречи 6:2. Николай Лукашенко отметился хет-триком.