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Команда сына Лукашенко выиграла турнир «Золотая шайба»

12.03.2017 22:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Хоккейная команда «Грифоны», за которую играет младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко, стала победителем турнира «Золотая шайба» в младшей возрастной группе, передает РИА «Новости».

«Грифоны» становятся победителями этого турнира уже второй год подряд.

Финальная игра прошла в воскресенье с командой «Медведь». Счет встречи 6:2. Николай Лукашенко отметился хет-триком.

Напомним, младший сын президента Беларуси Николай был назван лучшим бомбардиром на этапе хоккейного турнира «Золотая шайба» в Минске в феврале 2016 года, где он забросил девять шайб, две из которых в ходе решающей игры.

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккейная команда «Грифоны» становится победителем турнира уже второй год подряд.

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