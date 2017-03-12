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Команда сына Лукашенко выиграла турнир «Золотая шайба»
12.03.2017 22:24 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Хоккейная команда «Грифоны», за которую играет младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко, стала победителем турнира «Золотая шайба» в младшей возрастной группе, передает
«Грифоны» становятся победителями этого турнира уже второй год подряд.
Финальная игра прошла в воскресенье с командой «Медведь». Счет встречи 6:2. Николай Лукашенко отметился хет-триком.
Напомним, младший сын президента Беларуси Николай был назван лучшим
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